Paco Buyo: "El Real Madrid lo tiene muy bien para fichar a Mbappé"

"¿Qué jugador ilusiona más que Mbappé?", lanzaba Josep Pedrerol a sus tertulianos y a la audiencia. "Ninguno", proseguía el conductor de El Chiringuito. El delantero del PSG es el jugador más importante en la actualidad, de la nueva generación, y aunque su presente pasa por el Parque de los Príncipes, su futuro parece vinculado irremediablemente con el Real Madrid.

En el club blanco tienen como objetivo número uno de su lista de futuro a Kylian Mbappé. Pero es que el jugador también tiene al Real Madrid como su equipo referencia para llegar a ser uno de los más grandes de todos los tiempos. Esta 2020/2021 militará a las órdenes de Thomas Tuchel en el Paris Saint-Germain, pero según las últimas revelaciones, el delantero ya ha comunicado al PSG que no renovará.

En El Chiringuito, el 'culebrón Mbappé' también ha sido objeto de debate. Si algo pone de acuerdo a los tertulianos es que mucho se tiene que torcer la cosa para que el internacional francés no acabe jugando a las órdenes de Zinedine Zidane en el Santiago Bernabéu. El mismísimo Paco Buyo, que conoce bien a Al-Khelaifi, ha asegurado que "el Madrid lo tiene bien para fichar a Mbappé".

️"El MADRID lo tiene BIEN para fichar a MBAPPÉ".@Francisco_Buyo, el que mejor conoce a Al-Khelaifi, en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/w2eNoYgI5f — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 14, 2020

"Hoy en día, ningún jugador ilusiona más que Mbappé. La final de la Champions la jugó lesionado. Hizo un gran esfuerzo para llegar a la final", ha afirmado el exportero merengue. Pedrerol le ha insistido a continuación si es jugador de grandes partidos y Buyo no ha dudado: "Hombre Josep, es campeón del mundo y decisivo con Francia".

Mbappé, con todo a favor

"No le gusta lo más mínimo, pero tiene una desventaja: que Mbappé es el gran ídolo de Francia. A Mbappé no le pueden mandar a la grada, no le pueden poner en la grada".

¿Al-Khelaifi, rencoroso?

"Depende... Conmigo no. Pero por ejemplo, quién le intentó quitar a Verratti, quién le intentó quitar a Catar de la camiseta... Pues luego pasó lo que pasó. El Barça lo tiene imposible con el PSG".

El Madrid, por delante

"El Madrid lo tiene muy bien porque Florentino Pérez tiene una gran relación Nasser (Al-Khelaifi) y con el que corta el bacalao, con el Emir de Catar. Nasser no da un paso sin consultar con el emir".

[Más información - Álvaro Benito: "¿Bale? Es un triste desenlace, ha podido ser más grande de lo que ha sido"]