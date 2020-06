El palo de Mijatovic a Jovic: "No está al cien por cien con el Real Madrid"

La situación de Luka Jovic en el Real Madrid sigue poniéndose en duda. El delantero serbio no ha conseguido satisfacer las expectativas que se pusieron sobre él después de que el club blanco pusiera 60 millones de euros en la mesa del Eintracht de Frankfurt, donde marcó 27 goles la pasada temporada. En esta solo ha conseguido ver portería en dos ocasiones y dar una asistencia y se habla más por la polémica (saltarse el confinamiento en Serbia, lesionarse en casa o hacer una barbacoa con Maksimovic y Saponjic), que por lo que da sobre el césped.

Predrag Mijatovic ha sido muy crítico con el serbio después de esa última polémica que le ha salpicado en El Larguero de la Cadena SER. "Hay que encontrar alguna solución. Tal vez sea contraproducente que esté aquí así. Me hubiera gustado hablar de él por marcar goles. Es joven y ha llegado aquí con un buen caché tras un buen año pasado en el Eintracht. No ha cogido el truco y no le hemos visto mucho, sólo unos detalles que no sirven para decir que es jugador del Real Madrid. Él mismo parece que no está metido al cien por cien con la idea de triunfar en el Real Madrid", sostiene la leyenda madridista.

El montenegrino también opinó sobre lo que supone jugar en el Alfredo Di Stefano. "Es la única opción y tendremos que aceptarlo. Será una desventaja para los jugadores del Real Madrid pero tendrán que acostumbrarse. Los equipos contrarios tendrán una pequeña ventaja, Impone más el Bernabéu aunque sea vacío. Impresiona muchísimo. Más concentración y ganas tendrá que poner. Será un poco raro", explicó el jugador que marcó el gol de La Séptima.

Luka Jovic y Zinedine Zidane EFE

Otra cuestión que ha saltado a la actualidad en los últimos días es la renovación de Sergio Ramos. "A mí me parece bien ver a Ramos muchos años aquí. La renovación año a año o dos años no tiene importancia. Hay que refrescar la memoria porque Hierro, Raúl o Casillas salieron por la puerta de atrás. Ramos, como español, se tiene que retirar en el Real Madrid. Estoy a favor de su renovación, sería positivo para todos. Es un gran futbolista y ha llegado la hora de que un jugador español acabe su carrera en el Real Madrid", sentencia Mijatovic.

[Más información: Expediente Jovic: sin suerte, sin confianza y sin sitio en el Real Madrid]