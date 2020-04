'El Loco' Gatti recibe el alta hospitalaria después de superar el coronavirus

Buena noticia la que llega este miércoles 8 de abril. El Chiringuito de Jugones ha informado que 'El Loco' Gatti ha recibido el alta hospitalaria después de más de dos semanas ingresado por una neumonía, la cual venía provocada por el coronavirus, ya que es una consecuencia que se está dando en muchos pacientes que dan positivo por Covid-19.

Su hijo Lucas fue el que dio la noticia el pasado mes de marzo, en declaraciones para Clarín: "Está en una clínica, pero está bien y a la espera. Fue a hacerse unos estudios por sus problemas cardíacos y, por este problema que afecta a todo el mundo, le hicieron las pruebas para determinar si tiene coronavirus. Esperemos que den negativas".

Después se conoció el positivo, pero su hijo señaló que lo peor parecía que ya había pasado. "La situación es esta: mi viejo entró con un cuadro de neumonía causado por el virus. Entró grave, pero ahora está mejor, está estable y está respondiendo bien al tratamiento. Hay que esperar que siga respondiendo bien. Esto es lo que pasó", comentó Lucas en el mismo medio argentino.

Gatti en El Chiringuito. Foto: Twitter. (@elchiringuitotv)

Hace una semana, aseguró que su padre se encontraba estable, pero han tenido que pasar ocho días para que se confirmase su alta hospitalaria. 'El Loco' vuelve a casa. El argentino, aquejado de unos problemas cardíacos desde hace ya varios años, se encuentra entre esos grupos de riesgo ante el coronavirus. De ahí que acudiese al hospital de Sanchinarro y posteriormente fuese ingresado.

Reaparición

Cuando su salud lo permitió, Gatti volvió al programa en el que colabora, El Chiringuito, para hablar con Pedrerol de su estado: "Estoy bien. Sé del cariño que me tiene la gente en Argentina y España. Estoy con ganas de salir de acá". Esto fue el pasado jueves, cuando aseguró también que "el personal sanitario es maravilloso".

'El Loco' mostraba sus ganas entonces de volver al programa y aseguró que no tenía miedo: "Miedo no tuve. A mí esto me ha venido bien para hacerme más fuerte y aprender más de la vida. He aprendido que un día estás y mañana te fuiste. Mi familia, mi mujer y mis hijos han sido muy importantes".

