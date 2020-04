'Loco' Gatti reaperece desde el hospital: "Maradona creía que yo me iba de este mundo"

El 'Loco' Gatti reapareció este jueves en El Chiringuito. El tertuliano habló por teléfono con Josep Pedrerol desde el hospital de Madrid en el que permanece ingresado por coronavirus y explicó cómo se encuentra. Quiso mandar un mensaje de tranquilidad y asegura que nunca tuvo miedo y tampoco estuvo en peligro.

Su estado de salud

"Estoy bien. Sé del cariño que me tiene la gente en Argentina y España. Estoy con ganas de salir de acá".

Mensaje de Maradona

"Hemos sido rivales, pero siempre nos hemos querido mucho. Maradona creía que yo me iba de este mundo".

◘"Maradona creía que yo me iba de este mundo"◘.



◘️La ENTREVISTA COMPLETA de @jpedrerol a #GATTI desde el hospital, YA en YouTube #ChiringuitoInside.



◘https://t.co/CnHsHyZJsb pic.twitter.com/2kxUNngTxl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 3, 2020

Miedo por su salud

"Miedo no tuve. A mí me esto me ha venido bien para hacerme más fuerte y aprender más de la vida. He aprendido que un día estás y mañana te fuiste. Mi familia, mi mujer y mis hijos han sido muy importantes".

Atención sanitaria

"El personal del hospital es maravilloso".

Ganas de volver a El Chiringuito

"Sí, por supuesto que tengo ganas de volver al programa cuando haya fútbol, porque esto es muy feo. También tengo ganas de ir a Argentina para olfatear mi ciudad, ver a mis amigos, a mis hijos...".

Un sueño

"Yo creo que esto es un sueño y, como todos los sueños, tiene que acabar y comenzar un sueño nuevo. Que la vida vuelva a ser como debe ser, libre. Uno tiene que luchar por la vida, no hay nada más".

Cuándo recibirá el alta

"No lo sé aún, pero cuando salga voy a salir perfectamente. Yo nunca noté nada. Es cierto que tenía tos, pero siempre tuve tos en mi vida, es una costumbre mía"

Mensaje para la audiencia

"Volveré, porque, si no estoy yo, falta audiencia. Saludos a todo el público y a la muchachada de El Chiringuito".

[Más información: El hijo de Gatti da detalles del estado de su padre, contagiado de coronavirus]