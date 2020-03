El hijo de Gatti da detalles del estado de su padre, contagiado de coronavirus

"Muy buenas a todos. A pesar de no ser excesivamente activo en redes sociales he decidido usar este canal para actualizar las informaciones en relación a la salud de mi padre. Lo hago para simplificar y unificar la información que podamos ir teniendo y así evitar malos entendidos", así se ha dirigido el hijo del 'Loco' Gatti a través de su cuenta de Twitter a todo el mundo que se ha preocupado por el estado de su padre.

Se ha cumplido una semana desde que Gatti diera positivo por coronavirus. El tertuliano de El Chiringuito y exfutbolista está ingresado en un hospital de Madrid y pelea contra un cuadro de neumonía bilateral por el que se le realizaron las pruebas del Covid-19 y fue internado para ser seguido de cerca.

Gatti, de 75 años, se encuentra estable y respondiendo al tratamiento, pero eso "no quiere decir que esté 'bien' como he leído", acentúa su hijo Lucas Cassius. Este ha explicado en las redes cómo se encuentra su padre y promete que seguirá actualizando su estado cuando haya novedades.

Por último, decir que la última información de la que disponemos es que continúa estable y respondiendo al tratamiento. Esto no quiere decir que esté "BIEN" como he leído. Pido mucha prudencia y sobretodo paciencia. Muchas gracias a todos de nuevo.@fefogatti — Lucas Gatti (@Lucas_Gatti_ARG) March 30, 2020

"Si no escribo nada es porque no hay nada nuevo para informar. Vuelvo a agradecer toda la comprensión, el respeto y la prudencia que tanto necesitamos en este momento. Quisiera también dejar en claro que mi padre no tiene ni usa redes sociales", escribió en su cuenta de Twitter en uno de los mensajes.

[Más información: Gatti, positivo por coronavirus: ingresado en Madrid tras sufrir una grave neumonía]