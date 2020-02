Alfredo Duro y su nueva canción sobre la falta a Sergio Ramos: "Salto, me tocas, falta"

El Manchester City venció al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y puso la eliminatoria y el pase a los cuartos de final de la Champions League a su favor con una remontada con dos goles en cinco minutos, justo cuando el conjunto de Zinedine Zidane parecía que podía acudir al Etihad con ventaja.

Las dianas del brasileño Gabriel Jesús y del belga Kevin de Bruyne, este de penalti, revirtieron el gol de Isco Alarcón. Además deberá remontar la eliminatoria sin su capitán, Sergio Ramos, que acabó expulsado al frenar a Gabriel Jesús cuando se escapaba.

El central sevillano protagonizó una de las polémicas acciones del encuentro. Gabriel Jesús anotó el primer tanto, pero la acción tuvo que ser revisada por el VAR por posible empujón a Sergio Ramos. Muchos opinan que el futbolista se apoyó en el madridista.

No obstante, el gol se dio por bueno y subió al marcador. Alfredo Duro ha mostrado su indignación por la decisión arbitral en El Chiringuito mediante una canción. "Salto, me tocas, falta. Repite conmigo. Salto, me tocas, falta. Si salto y me tocas, es falta", entonó el tertuliano.

Polémica expulsión de Sergio Ramos

Otra de las acciones polémicas de la noche en el Santiago Bernabéu fue la expulsión de Sergio Ramos por roja directa. Tras los dos goles del Manchester City, los nervios se apoderaron de los jugadores y el capitán rozó levemente por detrás a Gabriel Jesús cuando encaraba solo ante Courtois. El toque es similar al que el futbolista sudamericano hizo en el primer tanto por lo que el árbitro cambió su criterio a la hora de pitar ambas acciones.

