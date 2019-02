Diego Plaza: "No tengo claro que el Atlético vaya a pasar contra la Juventus"

Atlético de Madrid y Juventus se veían las caras en una de las eliminatorias más igualadas de los octavos de final. El conjunto colchonero se impuso por 2-0 con goles de sus centrales Godín y Giménez, siendo superiores a sus rivales durante la mayoría del partido y teniendo el encuentro controlado.

Este marcador parece dejar al Atlético de Madrid más cerca de los cuartos de final debido al buen trabajo defensivo de los rojiblancos y ser uno de los equipos que menos goles encajan de toda Europa.

Sin embargo, no todos los aficionados ven al Atlético como favoritos para pasar a los cuartos de final a pesar de la ventaja tomada en el Metropolitano. Prueba de ello fueron las declaraciones de Diego Plaza en El Chiringuito, achacando al conjunto de Diego Pablo Simeone el no haber cerrado la eliminatoria con más goles.

Los jugadores del Atlético celebran uno de los goles REUTERS

Una Juve desaparecida por el mal planteamiento

"No tengo claro que el Atlético pase, han dejado a la Juve con vida. Le han metido dos pero le debían haber metido alguno más. Le deberían haber metido la puntilla a una Juve desastrosa, como no hemos visto en toda la temporada. Esta no es la Juve, por culpa del Atletico, Allegri se ha equivocado en el planteamiento; Dybala no ha hecho nada, Mandzukic era una isla y Cristiano estaba muy bien marcado".

Diego Plaza duda de la clasificación del Atlético

"Han dejado con vida a la Juve, yo no digo que no vaya a pasar, sino que no veo claro que lo vaya a hacer".

