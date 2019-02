Edu Aguirre: "Cristiano no se arrepiente de haber ido a la Juventus"

Edu Aguirre en 'El Chiringuito'. Foto: Twitter (@elchiringuitotv)

El Atlético de Madrid ha dado un golpe sobre la mesa en la Champions al superar por 2-0 a la Juventus en la ida de los octavos de final. José María Giménez y Diego Godín marcaron los goles que hicieron las delicias del Wanda Metropolitano. El partido significó la vuelta a Madrid de Cristiano Ronaldo, que ha sido más noticia por lo extradeportivo que por su rendimiento.

La afición del Atlético de Madrid dedicó a Cristiano diversos cánticos ofensivos como "Cristiano violador" o "moroso" y el futbolista respondió mostrando su mano extendida para recordarles las cinco Champions conseguidas por el portugués a lo largo de su carrera.

No conforme con eso, al salir del Wanda Metropolitano y sin pararse a atender a los medios, el portugués repitió el gesto a las cámaras. Además, le añadió palabras: "Cinco Champions; el Atlético cero", dijo el portugués antes de marcharse.

Cristiano Ronaldo enseña la 'manita' al Wanda Metropolitano

"Me gusta el gesto de Cristiano porque es verdad"

En el programa El Chiringuito han analizado estos gestos de Cristiano. Algunos tertulianos han criticado su actitud y otros, como Edu Aguirre, han defendido al portugués. El periodista ha sido claro y ha aprovechado para lanzar un dardo al equipo colchonero. "Me gusta el gesto de Cristiano porque es verdad. Tiene en diez años cinco Champions, cosa que el Atlético no ha logrado en 116", comentó.

Además, Edu Aguirre aprovechó para asegurar que "Cristiano no se arrepiente de haber ido a la Juventus" y quiso responder a la contertulia Carme Barceló, que había llamado al portugués ególatra, diciendo que ese calificativo "está al límite de lo que se puede decir en televisión".

[Más información en: Los centrales del Atlético tumban a la Juve de Cristiano en el Wanda]