El reproche de Congo a Soria: "Estás relajadito, no siento tu sevillismo"

Este jueves el Barcelona remontó en el Camp Nou ante el Sevilla la eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey. Los de Valverde tenían el marcador en contra tras caer en el Sánchez Pizjuán por 2-0, pero salieron con el once de gala en casa y se clasificaron para semifinales tras derrotar al equipo andaluz por 6-1.

El club blaugrana salió con todo y, con la ayuda del árbitro y del VAR, abrieron el marcador con un gol de Coutinho de penalti, y se fueron al descanso con un 2-0. Aunque el Sevilla consiguió meterse de nuevo en la eliminatoria anotando un gol y poniendo el 4-1 en el marcador, el Barça terminó arrollando a los de Pablo Machín con un recital de goles en la segunda mitad.

Tras el encuentro, en El Chiringuito analizaron la eliminatoria, y el exfutbolista, Edwin Congo, reprochaba a su compañero y colaborador del programa, Cristobal Soria su falta de 'sevillismo' de la que normalmente presume.

Tranquilo tras la victoria del Barça

"Hoy estabas relajadito en casa viendo a tus dos equipos. No se siente tu sevillismo"

"Tu Sevilla, tu Sevilla del alma... mira como está".

El Sevilla, fuera de la Copa

"Te estoy diciendo lo que tendrías que estar haciendo y diciendo tu. Mira tu gente, nada. Nada de nada".

"La Biblia no salió hoy, porque la Biblia solo sale cuando juega el Madrid, pero hoy con el Sevilla no paso nada. Yo ahora te estoy hablando con el nuevo testamento, con los nuevos libros, porque ese es muy antiguo. Solo sale cuando gana el Barcelona y le gana al Madrid, para los demás tu no lo sacas, a pasear no la sacas, y hay que sacarla siempre".

La falta de 'sevillismo' de Soria

"Me ha sorprendido Soria hoy, y mucho. Yo esperaba que sacara toda esa ira que supuestamente tiene y le mostrara al sevillismo que está con el Sevilla y no con el Barcelona. Muy pobre, no se siente tu sevillismo, no lo veo".

