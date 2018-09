Valdano: "El Real Madrid tiene un problema con los centrocampistas"

El Real Madrid empató a cero este sábado en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid. Un resultado que no deja contento al equipo blanco ya que ha perdido otra oportunidad para colocarse líder en solitario y para abrir brecha en la clasificación de La Liga.

El exjugador del conjunto merengue, Jorge Valdano, estuvo en El Transistor analizando y dando su opinión sobre todo lo que ha ocurrido en el estadio Santiago Bernabéu. Para empezar, el argentino no le dio tanta importancia a la entrada de Ceballos para explicar la mejoría de los madridistas en la segunda parte. "No me parece que Ceballos cambiase el partido él solo. Fue una pieza más para asociarse", comentó.

El ahora tertuliano aseguró que "el Madrid dejó a su mejor hombre en el descanso en el banquillo y mejoró su juego; todo lo contrario que el Barcelona". Aunque para él "el Real Madrid tiene un problema con los centrocampistas" ya que "son los mejores del mundo pero ninguno tiene gol. Y este año se necesita gol".

Thomas Partie intenta controlar el balón ante el jugador alemán del Real Madrid, Toni Kroos EFE

"Asensio es más delantero. Tiene una gran pegada desde media y larga distancia", afirmó Valdano al intentar explicar el motivo por el que el mallorquín no era centrocampista. Además, comentó que "en los últimos metros el Madrid está teniendo problemas de profundidad. Ponen centros y no hay nadie para rematarlos".

"Al Real Madrid le cuesta mucho sorprender. Tiene mucho balón pero le cuesta traducir eso en ocasiones. Necesitaba velocidad. Por eso me gustó la entrada de Vinicius. Al Real Madrid le está costando arriba. Es la realidad. El equipo domina y domina pero en los últimos 25 metros le cuesta. De hecho, Oblak solo ha hecho una parada", opinó Valdano en el programa de Onda Cero.

"No hay en el equipo un gran goleador y tiene que haber un gran esfuerzo colectivo para que haya gol. A los centrocampistas habrá que pedirles más gol, que tiren desde media distancia. Con Cristiano no había que hacer eso. Cristiano en los últimos metros siempre sabía qué hacer con el balón", aseguró el argentino.

Elogios a Courtois

Por último, Valdano se deshizo en elogios hacia Courtois. Afirmó que el belga "tiene unas condiciones bárbaras". "Para mí, de los tres mejores porteros del mundo. Courtois saliendo es toda una garantía, da mucha seguridad", aseguró el argentino a lo que añadió: "El Real Madrid tiene dos porteros impresionantes".