El análisis de Alkorta de la victoria del Madrid ante el Espanyol

El Real Madrid ha vuelto a ganar en La Liga tras derrotar al Espanyol con un solitario gol de Asensio, el primero de la temporada en partido oficial con la camiseta blanca. El conjunto de Julen Lopetegui sigue en dinámica positiva y es líder provisional. El equipo catalán ha disputado un gran partido y ha puesto en aprietos al equipo merengue en varias ocasiones, incluido un larguero de Borja Iglesias que pudo significar el 1-1.

Rafa Alkorta ha confirmado en El Larguero que "en los primeros 20-25 minutos el Espanyol no ha podido ser el Espanyol", y todo debido a la presión del Real Madrid tras perdida y el control de balón, con un Luka Modric y un Asensio a un gran nivel. También ha admitido que el club catalán ha tenido más peligro cuando "el Madrid ha insistido en jugar por dentro ha sido cuando el Espanyol ha estado más cómodo".

El equipo perico quiso dar emoción hasta el final jugando más directo e introduciendo tres delanteros, aunque la defensa blanca aguantó bien, a pesar de un fallo en una salida, para cerrar el triunfo. Una victoria del Real Madrid que sirve para colocarse como líder provisional a falta del encuentro que disputará el Barcelona este domingo. La entrada de Mariano otorgó más presión y eso hizo que el conjunto dirigido por Rubi no pudiese sacar la pelota con comodidad.

Mariano Díaz sustituye a Benzema EFE

Un Madrid con rotaciones

El conjunto blanco se ha presentado en el Santiago Bernabéu con un once con sorpresas. Gareth Bale no era titular y no ha disputado ningún minuto pensando en los dos próximos partidos. Kroos se quedó fuera de la lista y Carvajal y Marcelo tampoco han sido de la partida, quedándose sin jugar como Bale, para dejar su puesto a Odriozola y Nacho. Ceballos ha vuelto a ser titular y arriba Benzema ha estado acompañado por Isco y Asensio.