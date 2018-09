Mourinho hace autocrítica tras el último pinchazo del United

"No ha sido un buen rendimiento, no ha sido un buen resultado. El resultado es justo", ha dicho Mourinho haciendo autocrítica. Curiosamente, frente a él estaba su compatriota Nuno, ex del Valencia y ahora entrenador del Wolverhampton.

"Los Wolves, por la forma en que afrontaron el partido, creo que se lo merecen. Juegan como me gusta jugar, como si fuera la final de la Copa del Mundo", ha reconocido el técnico del Manchester United.

"Esa es la actitud que me gusta que mis equipos tengan en cada partido. No lo hicimos. Ellos lo hicieron. Esa actitud hizo la diferencia", ha agregado Mourinho lanzando un claro mensaje a sus jugadores.

Más halagos para el Wolverhampton

El luso no se cansó a la hora de elogiar a su rival: "Estuvieron en el juego desde el primer minuto. Juegan cada pelota a cada segundo con la máxima intensidad y deseo y nosotros no lo hicimos. Empezamos mal, comenzamos ambas mitades a baja intensidad. Y es difícil ganar partidos cuando no estás ahí".

"Esto es algo que aprendes cuando eres un niño en la academia, usted no necesita experiencias al más alto nivel para aprender eso. Es una ley básica del fútbol, debes jugar al máximo de tu potencial, a menos que estés jugando en una liga tan débil contra oponentes tan débiles donde jugar al 30 por ciento de tu potencial es suficiente. Todos sabemos que ese no es el caso en la Premier", prosiguió.

"No teníamos un equipo que estaba en un gran problema con una acumulación de partidos. Entonces sí, es una situación mental. Una actitud. Y otra vez un equipo venía a jugar el partido de sus vida, el otro a relajarse", concluyó Mourinho.

El Manchester United llegaba al encuentro después de haber ganado tres partidos, el último de ellos ante el Young Boys en Champions. Con este tropiezo en casa, los de Mourinho se colocan a ocho puntos del líder de la Premier, el Liverpool, y a seis del Manchester City.