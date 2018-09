Edu Aguirre: "Cuando quitas a Cristiano y no llega nadie como él, se nota"

Edu Aguirre en El Chiringuito. Foto: Twitter. (@elchiringuitotv)

Desde la llegada de Cristiano Ronaldo a Italia, el debate en la plantilla del Real Madrid no ha parado. Tras varios nombres, el equipo blanco no fichó a un jugador del mismo nivel que el delantero portugués, pero jugadores como Marco Asensio o Gareth Bale han dado un paso adelante y ya han demostrado que tienen nivel para hacer olvidar los goles de Cristiano, que no pasa por su mejor momento en la Juventus.

A pesar de los rumores de los nombres que pudieron desembarcar en el Santiago Bernabéu, el técnico vasco ya declaró en más de una ocasión que tiene una confianza plena en la plantilla actual y es un reto crear un proyecto tras la marcha del '7'. Los únicos refuerzos tras su marcha han sido el portero Thibaut Courtois y el delantero, Mariano, que por precio y por edad fue una gran oportunidad que no desaprovechó el Madrid, que no esta dispuesto a desembolsar grandes cantidades de dinero.

En El Chiringuito, el debate volvió a centrarse en él, el '7' de la Juventus. Edu Aguirre, que ya afirmó que el Madrid debía fichar, volvió a incidir en la madrugada del jueves al viernes que "cuando quitas a Cristiano y no traes a nadie como él, a priori se puede notar", pero en estas primeras jornadas el equipo merengue ha demostrado que tiene una plantilla para competir contra todos los equipos y por todos los títulos.

Cristiano Ronaldo, ante el Parma. REUTERS

El Real Madrid no echa de menos a Cristiano

El sucesor está en casa, Bale está respondiendo de enorme manera a la confianza mostrada en él y está más que preparado para tirar del carro merengue de cara a una temporada ilusionante tras los grandes cambios sufridos este verano, en las primeras tres jornadas ha anotado tres goles, con una efectividad abrumadora y demostrando junto a Asensio y Benzema que pueden hacer olvidar a Cristiano.