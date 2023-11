Endrick, convocado a sus 17 años por primera vez con la selección absoluta de Brasil

Endrick ha sido convocado por primera vez por la selección absoluta de Brasil. El joven futbolista del Palmeiras, que ya está firmado por el Real Madrid para 2024, cuando cumpla 18 años, tendrá la oportunidad de debutar con la camiseta de la Seleçao en los próximos encuentros de clasificación para el Mundial de 2026.

El seleccionador Fernando Diniz decidió incluir al joven valor, que ya tiene una exitosa trayectoria con las categorías inferiores de la Canarinha, especialmente después de las últimas deslumbrantes actuaciones que ha firmado en el Brasileirao. Así, a sus 17 años va a poder jugar con los 'mayores' y cumplir su sueño siendo todavía un adolescente.

La prueba, además, será de envergadura para Endrick porque formará parte de la convocatoria de dos encuentros importantes para el futuro de Brasil en la carrera por la clasificación para el Mundial. El próximo 17 de noviembre los de Diniz jugarán ante Colombia, mientras que el siguiente envite, el del 22 de noviembre, será nada más y nada menos que ante la vigente campeona del mundo, Argentina.

Para Endrick esta también será una primera toma de contacto al más alto nivel con dos de los que van a ser sus compañeros en el Real Madrid la temporada que viene. En la lista de convocados de Brasil para estos dos partidos también aparecen los madridistas Vinicius y Rodrygo, que tratarán de arropar al delantero antes de su llegada al Santiago Bernabéu.

El punto de inflexión

Tras unas actuaciones un tanto discretas en los últimos meses, Endrick está volviendo a recuperar su forma de una manera impresionante. La exhibición que dio en el Brasileirao ante el Botafogo, liderando con dos goles la remontada del Palmeiras en una segunda parte espectacular, llamó la atención del mundo entero.

En el siguiente choque ante el Atlético Paranaense fue también vital para su equipo porque anotó el único tanto del choque que le dio la victoria a los suyos. Endrick ha demostrado una gran personalidad en estos últimos envites y no tener problemas en cargarse la responsabilidad del equipo a sus espaldas.

"Es el juego que me gusta. Mis amigos, mi padre, mis entrenadores... Saben que soy un jugador que aparece cuando las cosas se ponen difíciles. Me gusta responder a la crítica, me gusta mostrar lo que soy. Soy un chico feliz, ahora con más madurez", dijo Endrick el día de la remontada ante el Botafogo.

Ahora, Fernando Diniz ha decidido darle la oportunidad de poder debutar con la selección absoluta de Brasil, un sueño que puede alcanzar con apenas 17 años. La confianza en este joven valor es absoluta por parte del seleccionador y mientras tanto el Real Madrid sigue viendo cómo su fichaje de la próxima temporada sigue creciendo a pasos agigantados.

