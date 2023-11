Jude Bellingham, duda contra el Sporting de Braga: sufre una luxación en el hombro

Las malas noticias del Real Madrid no se quedan en los dos puntos que se dejó escapar ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco está pendiente de Jude Bellingham, en seria duda para disputar el partido del miércoles contra el Sporting de Braga en la Champions League.

Bellingham sufre una luxación en el hombro izquierdo a causa del golpe que recibió este domingo y que le mantuvo dolorido durante todo el partido. Este martes, los servicios médicos del club junto con el cuerpo técnico tomarán una decisión también en armonía con el jugador sobre su disponibilidad.

Después del incidente ocurrido en los primeros diez minutos del partido contra el Rayo, y que silenció al Bernabéu mientras el jugador se dolía en el suelo, Bellingham aguantó con dolor el resto del choque. Tras el descanso, Jude saltó al campo con un aparatoso vendaje en su hombro izquierdo.

[Joselu, Vinicius y Rodrygo, la pólvora mojada del Real Madrid cuando no aparece Jude Bellingham]

Se descarta un problema grave para Bellingham, pero el Madrid no arriesgara con la que ha sido su gran estrella en lo que va de temporada. El jugador pasó un chequeo médico este lunes y el martes, en la víspera del partido ante el Braga, volverá a ser examinado. Se trata de un problema doloroso, por lo que influirán mucho las propias sensaciones del jugador.

La máxima que seguirá el Madrid será que, en ningun caso, expondrá a su jugador a que el problema vaya a más. Hasta ahora, Bellingham lo ha jugado casi todo con el Madrid a excepción del partido contra Las Palmas (jornada 7). Ancelotti le dio descanso aquel día, aunque su participación en la temporada es ya de 1.216 minutos disputados. Solo Antonio Rüdiger (1.300') ha estado más minutos sobre el campo.

Ancelotti da instrucciones EFE

El Madrid sin Bellingham

Ancelotti ya habló de la posible lesión de Bellingham en la rueda de prensa posterior al Real Madrid - Rayo: "Estaba un poco afectado, pero podía jugar. No creo que sea algo serio", señaló. El italiano no se mostraba preocupado por la falta de gol del equipo cuando no marca el inglés: "Tenemos muchos recursos. Hoy no ha entrado en las situaciones importantes de gol, pero hemos creado con Valverde, Vinicius, Joselu, Rodrygo... Nos ha faltado un poco de acierto", explicó.

Bellingham ha marcado 13 goles en 14 partidos jugados con el Real Madrid. Es, de largo, el máximo anotador del equipo blanco en lo que va de temporada. El siguiente en la lista es Joselu, con 5, mientras que Vinicius y Rodrygo apenas han logrado marcar 3 y 2 goles. De no jugar este miércoles el inglés, el contexto exigirá todavía más a los tres delanteros madridistas que más presencia tienen en el campo.

Sigue los temas que te interesan