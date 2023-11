El tenso lío entre Vinicius y Dimitrievski y cómo se zanjó: del "tú y yo, fuera" al "le daría un abrazo"

El Real Madrid - Rayo Vallecano de este domingo tuvo su dosis de tensión. El encuentro acabó en empate a cero, para desesperación de los blancos. Tuvo un papel crucial en esto Stole Dimitrievski, portero del equipo de la 'Franja', que tuvo al menos dos intervenciones salvadoras y también se llevó la bronca del Santiago Bernabéu en más de una ocasión por sus pérdidas de tiempo.

Pero la imagen más destacada del encuentro del portero macedonio acabó siendo el encontronazo que tuvo con Vinicius ya en la segunda parte. El cabreo del brasileño, el brinco de Dimitrievski y un rifirrafe que luego tuvo una replica que pasó desapercibida y fue captada por las cámaras de Movistar +.

Todo se originó en un choque entre Vinicius y Dimitrievski. El portero del Rayo se tiró al suelo -aunque su explicación posterior fue que se torció el tobillo- y se produjo un conato de tangana en el área de los de Vallecas. Martínez Munuera enseñó la amarilla al meta de Kumanovo al entender que había simulado una agresión.

Aquello enfadó mucho a Vinicius, que ya tenía amarilla y temió que en esa acción el colegiado cayera en la 'trampa' de Dimitrievski. Una vez se reanudó el juego, con el portero visitante ya en pie, el delantero del Madrid le retó verbalmente. "Tú y yo, fuera; tú y yo, fuera", le repitió como enseñaron las cámaras de Movistar +.

Finalmente, todo quedó como una anécdota en el campo. Vinicius no tuvo su mejor día, aunque le anularon un gol por fuera de juego de Joselu, mientras que Dimitrievski logró mantener su portería a cero. Tenía más razones para sonreír tras el partido el macedonio, que en zona mixta se paró a explicar lo ocurrido con el madridista.

Fue ante los micrófonos de El Chiringuito. Dimitrievski quiso quitar hierro al asunto:

"No ha pasado nada... Al final es normal... Él (Vinicius) quería coger el balón, yo me tuerzo el tobillo en el campo y me caigo. Simplemente son circunstancias del juego y nada más", dijo sobre el inicio de su rifirrafe.

También le preguntaron por las palabras que le dedicó Vinicius en el campo: "Se queda ahí", apuntó. "Son cosas normales que pueden suceder... Como yo a él... o él a mí. Simplemente fue de risa. Realmente tampoco le doy mucha importancia", añadió.

De hecho, luego no se produjo ese cara a cara entre ambos en el vestuario y Dimitrievski no le dio importancia: "Él me estaba diciendo 'nos vemos dentro del vestuario'... pero con buen rollo. Pero no nos vimos... Si le hubiese visto dentro le hubiese dado un abrazo porque esto es fútbol", terminó.

En otras declaraciones, Dimitrievski siguió el mismo discurso sellando las paces con Vinicius: "Es un grandísimo jugador. Son situaciones normales cuando el partido está tenso. Es normal que haya roces, como el de Bellingham con Pathé Ciss. Son cosas del partido, no hay que darle importancia a eso". Un pique que no fue más allá del terreno de juego.

