Dimitrievski: "Me identifico con Vallecas. Es muy parecido al barrio donde crecí en Kumanovo"

Stole Dimitrievski (Kumanovo, Macedonia del Norte; 1993) tiene en sus manos este domingo una misión: parar a Jude Bellingham. También a Vinicius. Y lo que venga, pensará él. Está preparado. Este portero macedonio, que habla el castellano casi como si se hubiera criado dando patadas al balón en la calle Payaso Fofó, se ha ganado un nombre en el fútbol español durante los últimos años.

Le gusta la moda, también el café y el barrio. Qué importante es esto último cuando uno juega para Vallecas. Porque 'Dimi', como así le llaman en el vestuario y sus vecinos, se siente agradecido con el Rayo, pero más aún con el rayismo, su gente. Una simbiosis alcanzada por alguien que nació a 3.000 kilómetros y que al sureste de Madrid encontró una suerte de hogar, en un distrito con una de las rentas más bajas de la capital.

No son muy diferentes las cosas en Kumanovo, donde a diario se arrima el hombro con el de al lado. La disimilitud que Dimitrievski ve: "Allí todo es muy antiguo", dice en conversación con este diario. Tres décadas después de iniciarse, los efectos de la guerra de los Balcanes se siguen percibiendo en las calles de aquellos países. Al portero del Rayo le pilló de niño, pero hay recuerdos que se quedan grabados a fuego.

'Dimi' es feliz con su vida de ahora, una vida "sin muchas cosas extraordinarias". Le gusta descubrir cafeterías nuevas por la ciudad. Eso cuando no lleva puestos los guantes, claro. "El fútbol es lo que más disfruto hacer", señala.

Haciendo eso que le divierte ha llegado ya a 100 partidos en Primera División con el Rayo. Su siguiente reto es alcanzar a Wilfred, emblema para los vallecanos, como el portero que más veces ha vestido la 'Franja'. En el barrio se ha ganado ya el corazón de todos. Este domingo, por ellos, quiere ganar al Real Madrid.

Stole Dimitrievski, con el Rayo Vallecano Europa Press

Lleva más de 10 años en España y ha dicho siempre que tardó poco en adaptarse, sobre todo con el idioma. Cuando familiares o amigos que dejó en Kumanovo le preguntan cómo es la vida aquí, ¿qué les dice?

Bueno, la verdad que la vida aquí es extraordinaria. Tienes de todo. Tienes muchas facilidades para mejorar, para crecer, para avanzar... Cuando he hablado con ellos, cuando han venido y me han visitado, ya saben cómo es. A todo el mundo le gusta España cuando viene de Macedonia. Tiene buena comida, en España son buenos anfitriones y al final todo el mundo coge cariño.

¿Y de Vallecas?

Siempre he dicho que es un barrio especial, que yo me identifico mucho con él porque es como el barrio donde yo crecí en Macedonia, donde yo viví. Venir aquí y encontrar un barrio así es especial. Es muy parecido, aunque en Macedonia todo es muy antiguo. Pero comparándolos, por su gente y demás, Vallecas es muy parecido a mi barrio y mi ciudad, Kumanovo.

¿A qué se refiere con lo que de que son muy parecidos?

Somos gente humilde, gente trabajadora. Yo vengo de una familia así, muy humilde y muy trabajadora, y al final todo eso me recuerda mucho a mi juventud. Aquí también se comparte mucho con los vecinos, con la gente del barrio.

Gracias al fútbol conocemos historias como la suya o la de Modric, futbolistas de primer nivel a los que en su infancia afectó la guerra de los Balcanes. ¿Todo aquello cómo le queda? ¿Mantiene todavía recuerdos?

Hubo esa guerra, otra en 2002-2004... Era muy joven entonces. Pero sí, era complicado. Yo recuerdo una noche, que entraron unos hombres a mi casa y se llevaron a mi padre porque tenía que ayudar a defender el país. Se tuvo que ir y yo le visité dos o tres veces, poco más. Es el recuerdo que tengo yo, realmente.

¿Se refiere a que se lo llevaron a trabajar en un cuartel?

Exactamente.

Sobre cómo está la situación ahora en la zona de los Balcanes, 30 años después de la guerra, uno encuentra datos como que las tasas de desempleo juvenil y la fuga de cerebros son muy elevadas. ¿Cómo siente que es en la actualidad la vida en su país?

Es la realidad. La gente joven y la gente con muchos estudios intenta salir del país. Intenta mejorar y encontrar un futuro mejor. Lo que le pasa a la gente joven de mi país es que la diferencia de salario es muy grande comparando con lo que hay en los países más europeizados. La gente lo que busca es un mejor futuro para su gente, para su alrededor, y si pueden cobrar más, pueden volver a Macedonia y hacerse su propia casa.

Stole Dimitrievski, con el Rayo Vallecano Europa Press

Y encontró en el fútbol su vía de escape. ¿Se imaginaba que algún día acabaría cumpliendo 100 partidos en Primera División?

No, la verdad que no me lo imaginé cuando debuté con el Granada en Primera División. Mi sueño era, después de esto, jugar 25 partidos o así en Primera. Llegue luego a 21-22 y ya estaba bastante satisfecho, pero después llegó todo esto. El ascenso con el Rayo hace tres años, dos temporadas seguidas en Primera... Y yo he estado jugando y sumando hasta llegar a los 100. Espero cumplir muchos más. Es trabajo y constancia.

Ahora que en invierno cumplirá cuatro años en el Rayo, ¿qué diría que es lo que le convierte en un club diferente al resto?

Vas aquí en Vallecas antes de los partidos y siempre puedes estar cerca de los aficionados, después del partido también... Es una afición espectacular que siempre está apoyando, en las malas incluso más. Al final hay una comunión con ellos. Desde que estoy yo aquí, el club siempre ha ido avanzando y creo que tiene mucho margen de crecimiento. Aquí todos aportamos y nuestra parte, la de los jugadores, es situar al club lo más alto posible en el fútbol español y europeo.

Han alcanzado un punto en el que parece que en ese vestuario no da miedo nada. Se va Iraola, algunos jugadores importantes... y aún así vuelven a estar cerca de los puestos de Europa.

Es verdad que ha habido cambios importantes, como la salida de Andoni. Luego después Santi, Catena o Fran [García], pero el club ha trabajado muy bien para reponer estos tres huecos. Se fueron tres, pero otros diez que estábamos siendo muy importantes seguimos. Al final, el bloque del equipo está aquí.

El nuevo mister también ha acoplado a los nuevos jugadores, nos ha exigido aún más cada día y somos un equipo que puede competir a cualquier equipo de La Liga.

Y este domingo, el Real Madrid. ¿Cómo vive este tipo de partidos? ¿No le impone el Bernabéu o ver a tanta estrella en el rival?

Siempre es atractivo, o llamativo, jugar contra Real Madrid, Atlético Madrid o Barcelona, pero mi preparación es la misma en cualquier partido de Primera o de la Copa contra un equipo de menos categoría. El mundo de fútbol es muy complicado, todos los equipos son buenos y tú tienes que ser constante y prepararte para cada partido.

Se has enfrentado ya a grandísimos jugadores. Ahora será la primera vez contra Bellingham. ¿Qué le llama más la atención de este futbolista y, como portero, por qué cree que tiene esa conexión con el gol?

Lo primero de todo es que tiene muchos recursos. Es un jugador muy completo y con su llegada al área está logrando tener tantas oportunidades y marcar tantos goles. Pero otra vez te digo que para mí es un jugador muy, muy, muy completo, que puede dar y ayudar mucho al Madrid.

¿Cree que es más difícil de parar que Vinicius?

Bueno, eh... Es que son jugadores increíbles. Nosotros consideramos que tenemos un plan o una estrategia para poder enfrentarnos a ellos y y pararlos. Hay que seguir el plan y hay que hacerlo a la perfección. Tenemos que sacrificarnos muchísimo. Como equipo, hay que trabajar mucho. También los cambios tienen que aportar. Todo tiene que ir de cara para poder ganar, pero el año pasado ya ganamos 3-2 en nuestra casa.

El año pasado fue tenso lo que ocurrió con Vinicius en Vallecas. Más desagradable es lo que se ve en otros estadios, por la cuestión del racismo. ¿Por qué cree que la toman con Vinicius así?

Obviamente, no estoy nada de acuerdo con el racismo. Muchas veces a mí también me llaman rumano y yo no tengo nada que ver con Rumanía, soy macedonio. Pero la gente quiere sacarte del control del partido. Con los números que tiene Vinicius, pienso que la idea de los aficionados es esa. Pero se están pasando con estas cosas.

A todas las personas que están en un campo de fútbol y hacen algo así se les tiene que expulsar. En los estadios cabe todo el mundo, sí, pero tiene que ser con respeto y con educación.

"Fran García se merece estar donde está. Le veo marcando una época en el Madrid"

En el Bernabéu se reencuentran con uno de los 'suyos', Fran García. Apunta a titular por la baja de Mendy. Conociéndole bien, ¿cómo le está viendo y qué carrera cree que hará en el Madrid?

La verdad es que preferiría que no jugara, aunque fuera sólo contra nosotros. Cuando los buenos no juegan, nos viene mejor. Pero yo me alegro mucho por Fran. Es un grandísimo profesional, es una grandísima persona y, viéndolo trabajar a diario durante varios años, se merece estar donde está. Se lo ha ganado por su trabajo, su ilusión y sus ganas de volver al Real Madrid, que es uno de los mejores equipos del mundo.

Yo veo a Fran marcando una época en el Madrid. El primer año para él es difícil porque realmente la temporada pasada jugó todos los minutos de La Liga. Fue el único que jugó más minutos que yo, pero se lo perdono. Ahora no está teniendo tantísimos minutos, pero es que está en el Madrid. Hay competencia, hay grandísimos jugadores, pero Fran tiene margen de mejora y yo no tengo dudas de que lo va a conseguir.

"Tengo muchas ganas de poder decir que he superado a una leyenda del Rayo Vallecano como es Wilfred"

Lleva 165 partidos con el Rayo. A este paso, esta temporada puede superar a Wilfred (189) como el portero que más veces ha vestido la 'Franja'. Conocerá seguro mejor que yo el significado que tuvo y tiene ese jugador en el club. ¿Cómo se siente al verse ahí?

Me hace ilusión. Yo siempre quiero aportar al club. Siempre quiero ayudar para hacerlo avanzar, crecer... y tengo muchas ganas y mucha ilusión de poder decir que he superado a una leyenda de club como es Willy. ¿Cuántos partidos me has dicho que jugó?

189.

¿Y cuánto me falta?

Lleva 165, así que 24.

Pues son unos números increíbles, igual que poder superarlo y estar ahí entre los jugadores más importantes del club.

Grafiti en homenaje de Wilfred en Vallecas EFE

Tiene contrato con el Rayo hasta 2024. ¿Qué espera que venga para su carrera a partir de ahí?

Siempre digo que a mi me encanta el club. Me encanta el Rayo y el rayismo. Obviamente me gustaría seguir en el club y ojalá que sea así, que pueda disfrutar muchos años del club, de la afición, de todo lo que conlleva el rayismo.

Solemos centrarnos, los periodistas, los aficionados, en los 'grandes'. ¿Para usted, alguien que en Vallecas se encuentra como en su barrio de Macedonia, es una espina clavada no haber jugado en el Barça, como sonó en su día, u otro equipo así?

Obviamente es una ilusión jugar en un club grande, pero yo sigo mi camino. Estoy haciendo historia en el Rayo, como has dicho, y estoy feliz donde estoy. Simplemente así se han dado las cosas. A lo mejor podré jugar un día o no, pero estoy contento con lo que tengo y con todo el sacrificio que he hecho para estar aquí.

"Hay que dar mucho mérito a la gente del barrio que va cada fin de semana a apoyar a su equipo. En otros que no son el Rayo, no es así"

Escuchándole, uno se convence de que lo que tiene el Rayo no lo tienen otros equipos.

Te digo una cosa, ser de clubes grandes es fácil. Hablando como un aficionado, ser del Rayo Vallecano no es fácil. Ser del club de tu barrio, para mí, conlleva mucho mérito. Obviamente a todos nos gustan los 'grandes', ver el mejor fútbol del mundo, pero también hay que dar mucho mérito y valor a toda la gente del barrio que va cada fin de semana a apoyar a su equipo. Créeme que yo he estado en otros equipos que esto esto no es así. Por esto tengo tanto respeto por la gente del Rayo, y todo el cariño que me dan a mí intento devolverlo con trabajo.

La última. ¿Cómo le gustaría que se le recordara el día de mañana?

Me gustaría que se me recordase en el mundo futbolístico como alguien que siempre intentó ayudar al equipo, en todas las circunstancias. Y como persona me gustaría enseñar a la gente joven, la que llega desde abajo, que todo lo que quiera conseguir tiene su esfuerzo. Mi filosofía de vida es mejorar cada día. Lo más importante para todos debería ser ir mejorando como personas.

