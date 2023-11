El punto de inflexión de Endrick, un recital y la frase a sus compañeros: "¡Dadme el balón a mí!"

El fenómeno Endrick explota con su mejor actuación con el primer equipo del Palmeiras hasta ahora. El delantero de 17 años fue protagonista con un doblete en la remontada contra el Botafogo, líder del campeonato brasileño. De ir perdiendo 3-0 en el primer tiempo, el conjunto paulista se recuperó con cuatro goles.

El protagonista fue Endrick, el talento ya fichado por el Real Madrid para 2024. Marcó los dos primeros goles del Verdão en jugadas individuales que contagiaron de ánimo al resto del equipo para conseguir el heroico triunfo por 3-4.

El Botafogo se puso en ventaja con tantos de Eduardo, Tchê Tchê y Júnior Santos, pero Murilo, el argentino José 'Flaco' López y Endrick, por partida doble, sentenciaron la victoria a domicilio del equipo paulista.

En Brasil hablan del significado para Endrick de esta actuación. Desde que se hiciera oficial que jugará en el Real Madrid el año que viene, Endrick había anotado ocho goles con el Palmeiras. Uno cada 272 minutos de juego, que era una proporción por debajo de lo que se esperaba a pesar de su corta edad.

El de este miércoles fue su primer doblete del 2023 y el contexto de la remontada lo convierte en algo todavía más importante. una nueva etapa, un rol diferente. Endrick está asumiendo la responsabilidad del ataque del Palmeiras. Lo dicen sus goles, pero también sus gestos.

Ha pasado algo desapercibido lo que Endrick dice a sus compañeros nada más meter el primero de sus goles contra Botafogo, tras hacer un jugando esquivando a varios rivales y fusilando la portería rival. Endrick cogió rápido el balón de entre las mallas y se dirigió al círculo central mientras pedía al resto que le buscaran y le pasaran la pelota. "¡Dadme el balón!", "¡A mí!", "¡Pasádmelo!", decía asumiendo los galones.

El primer gol de Endrick llegó en el minuto 50 y más tarde, en el 84', puso el 3-2 que aupaba a su equipo a soñar con irse puntuando del campo del líder. La épica se hizo realidad con dos tantos de López y Murilo en el minuto 90 y otro en descuento, tras nueve minutos de añadido. Con los tres puntos, el Palmeiras se afianza en el segundo puesto de la tabla y se queda a tres puntos del Botafogo -con un partido jugado menos-.

Goles que valen millones

Los goles de Endrick traen una doble alegría al Palmeiras, ya que también el club saca provecho con ellos de una de las cláusulas variables que acordó en la operación del Real Madrid. Por cada cinco goles marcados con el primer equipo hasta julio de 2024, cuando se producirá su marcha a España, la entidad brasileña se embolsa cerca de 2,5 millones de euros.

"Es el juego que me gusta. Mis amigos, mi padre, mis entrenadores... Saben que soy un jugador que aparece cuando las cosas se ponen difíciles. Me gusta responder a la crítica, me gusta mostrar lo que soy. Soy un chico feliz, ahora con más madurez", dijo Endrick tras su recital. El Real Madrid se frota las manos.

