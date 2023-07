Toni Kroos se rinde en elogios al talento del flamante fichaje blanco, Arda Güler

La vida de Arda Güler en las últimas semanas ha dado un giro de 180 grados. El 6 de julio se convirtió oficialmente en jugador del Real Madrid y, en apenas tres semanas, se ha convertido en la sensación de la pretemporada y ha acaparado numerosos elogios de grandes figuras del fútbol. El último ha sido su compañero Toni Kroos quien se ha mostrado gratamente sorprendido de su talento.

El centrocampista alemán se deshizo en elogios con la "perla" turca Einfach mal luppen, el podcast que comparte con su hermano Felix: "Hay que decir que tiene un gran talento para su edad. Tiene una zurda muy, muy fina. Y la sacará a relucir muchas veces. Tiene un gran disparo con la zurda, es muy bueno técnicamente, sobre todo en espacios reducidos. Creo que es un fichaje bastante bueno e inteligente, sobre todo de cara al futuro".

Kroos quiso también poner en valor el interés de Güler en seguir creciendo, un aspecto que, según el alemán, no lo suele ver a menudo: "Muchos jugadores de 18 años que creen que ya son muy buenos y que no necesitan consejos para nada. Pero él tiene esa mentalidad de aprender".

A pesar de los elogios de Toni Kroos hacia su compañero, también habló de la importancia de sumar más ingredientes que el talento puro para ser un gran futbolista: "Hay que tener un poco de cuidado con tantas expectativas. También existieron con jugadores que, a posteriori, no cumplieron con ellas. Especialmente en este club, hay otras cuestiones que determinan si alguien tiene éxito o no. No se trata sólo de tener talento", afirmó.

Esperando el debut

El impacto de Güler en el Real Madrid ha sido muy grande desde que piso la capital de España. En cada entrenamiento ha dejado numerosos detalles (regates, pases, goles...) que han subido las expectativas y las "ansias" de todo el madridismo por ver su debut.

Sin embargo, el esperado estreno se está demorando más de lo esperado. El internacional turco fue baja en el primer partido de pretemporada ante el Milan y tampoco disputó minutos en el último encuentro del jueves frente al Manchester United. El joven centrocampista ha entrenado al margen en los últimos días debido a una pequeña sobrecarga muscular en la pierna derecha.

El futbolista alemán Toni Kroos, en la Ciudad Real Madrid Real Madrid

Con vistas a ver como evolucionan los problemas físicos la puesta en escena de Arda Guler en el Real Madrid podría llegar en el "Clásico" del sábado (23 horas) o en el último choque de la pretemporada que jugarán los blancos ante la Juventus el 3 de agosto.

