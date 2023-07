La chilena de Joselu al Manchester United: el fichaje del Real Madrid marca el golazo del verano

No hay mensaje más claro que un golazo como el que marcó Joselu Mato en la victoria del Real Madrid contra el Manchester United (2-0). El delantero gallego, una de las incorporaciones veraniegas en el equipo blanco, dijo 'aquí estoy yo' con un golazo de chilena y demostró que no ha fichado para ocupar el rol intrascendente de Mariano.

Joselu jugó la segunda parte del encuentro contra los red devils en la gira por Estados Unidos. En Houston, donde se celebró el partido, conocieron bien a este espigado delantero que a sus 33 años tiene la oportunidad de su vida. Y no la quiere desaprovechar.

A base de lucha y empeño, como se ha fabricado durante años su vuelta al Real Madrid tras pasar hace más de una década por su cantera, Joselu alcanzó sobre la bocina, en el minuto 89, su ansiado gol. Antes se desesperó con las ocasiones falladas, pero finalmente logró enmarcar un tanto de bellísima calidad.

Quien puso el centro, desde la derecha fue Lucas Vázquez. En el centro del área estaba Joselu. Con sus 1,92 metros de altura, lo lógico era pensar en un remate de cabeza. El balón, sin embargo, le llegaba muy bombeado y se sacó el recurso de la chilena para dejar a todos boquiabiertos.

"Estaba un poco molesto por la ocasión que había tenido de cabeza, pero contento porque es un partido de preparación. El balón viene alto, no me lo pienso… no es la primera vez que lo intento y salió bien", dijo en zona mixta tras el partido.

"Lo pensé en el último instante. Era de las pocas opciones que tenía, al venir tan globo. Se me pasó por la cabeza durante una milésima de segundo. Uno entrena y le gusta hacer goles; he tenido la suerte de que ha sido así y me quedo con la importancia del gol para cerrar la victoria", amplió.

Joselu analizó cómo están siendo sus primeras semanas con el Real Madrid: "Rodeado de estos jugadores todo es mucho más fácil. La adaptación está siendo muy buena, los jugadores me han recibido muy bien y eso se nota en el campo", aseguró.

"Estoy conociendo todo desde el principio. Todo está siendo muy nuevo y muy bonito. Me estoy adaptando al sistema de juego e intento hacerlo lo más rápido posible", completó.

Además, el delantero centro no quiso ponerse una cifra de goles para esta temporada: "Nunca me gusta hablar de números, y sí mejorar lo anterior. He venido al Real Madrid a ayudar y hacer lo que me pida el entrenador", comentó.

