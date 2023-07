Frenazo al interés en Ferland Mendy de Arabia Saudí: quiere seguir en el Real Madrid

El nombre de Ferland Mendy ha estado en el aire en la planificación del Real Madrid de cara a la temporada 2023/2024. Las lesiones, el paso de Camavinga al lateral izquierdo y el fichaje de Fran García sembraron dudas sobre posible salida y surgieron los rumores de Arabia Saudí. El nuevo gigante del mercado parecía poner su mirada en el carrilero francés.

El entorno de Ferland Mendy ha querido dar cortar por lo sano y dar carpetazo a la posibilidad de trasladarse a Arabia Saudí. El encargado fue su agente, Yvan Le Mée, que en una intervención en el programa L'Equipe du soir atajó el tema y negó que su cliente esté pensando en un futuro fuera del Real Madrid.

"¿Lo de Arabia Saudí y Ferland Mendy? No, no hay nada. Allí cada mañana se anuncian nuevos jugadores que pueden jugar en Arabia Saudí. Pronto será Mbappé en Arabia Saudí, etc. No hay nada. Arabia Saudí está buscando a todos los jugadores, punto. Es una tontería. Está en el Real Madrid, todo está bien", zanjó Le Mée en su aparición televisiva.

El Real Madrid no tiene entre sus planes la venta de Mendy, pero no se niega que si llega una oferta por el jugador se estudiaría. El carrilero galo ha dado buen rendimiento desde que se vistiera de blanco por primera vez en 2019, pero las lesiones le han lastrado en exceso durante la última temporada.

Mendy solo participó en 28 partidos durante el curso 2022/2023, disputando un total de 2.064 minutos. Fueron más los encuentros en los que fue baja o se quedó en el banquillo (33). Ante esta situación, el Real Madrid se obligó a moverse y cerró el retorno de Fran García al club. En la agenda también hay otro nombre que daría un salto de categoría al carril zurdo blanco de llegar en reemplazo del francés.

Alphonso Davies, durante una calentamiento Reuters

Davies, en agenda

El deseado es Alphonso Davies. El futbolista canadiense, con contrato con el Bayern Múnich hasta 2025, interesa al Real Madrid y así se lo han hecho saber al propio futbolista y a su agente. El club bávaro, por ahora, ha fracasado en sus intentos de renovar al lateral y se pensaría su venta.

El Madrid ve el verano de 2024 el momento ideal para atacar por el fichaje de Davies. Eso daría algo de tiempo a Mendy para tratar de recuperar su protagonismo en los planes de Ancelotti, quien insistió en su continuidad. Portazo de Ferland a Arabia Saudí y la cabeza puesta en el Real.

