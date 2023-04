Modric, baja para jugar contra el Almería y seria duda para la final de Copa y la Champions

Alarma total en el Real Madrid. Luka Modric no se ha entrenado con el Real Madrid por segundo día consecutivo y eso ha hecho que se cree una seria duda de cara a los próximos partidos. El croata no ha entrado en la lista para jugar este fin de semana contra el Almería y se cree que no estará entre semana frente a la Real Sociedad.

Los problemas musculares en los isquiotibiales con los que acabó tras disputar 63 minutos en la derrota frente al Girona. Un serio contratiempo para el Real Madrid, que ve cómo corre el serio riesgo de perder a uno de los jugadores más importantes de la rotación para Carlo Ancelotti.

A tan sólo ocho días de la final de la Copa del Rey, Modric es seria duda para jugar contra Osasuna. Pese a que todo parecía que era una sobrecarga habitual como tantas otras al acabar los partidos, la dolencia del medio ha ido en aumento y eso ha hecho saltar todas las alarmas de cara a uno de los partidos más importantes de la temporada para el Real Madrid. Por lo tanto, parece que habrá que esperar para el último para saber si está disponible para viajar a Sevilla.

[Ancelotti, sobre las faltas a Vinicius: "A Maradona y a Pelé les daban mucho desafortunadamente"]

Además, no solo tensos con su posible ausencia en la final de Copa, la ida de la eliminatoria de las semifinales de Champions League contra el Manchester City también está puesta en duda. Todo tendrá que fiarse a los plazos de recuperación, que son los que marcarán el regreso o no del futbolista.

Regresan Courtois y Asensio

Las buenas noticias para el Real Madrid son el regreso de Marco Asensio y Thibaut Courtois a la dinámica de grupo y estarán disponibles para enfrentarse al cuadro indálico. El atacante no pudo estar presente en el entrenamiento del pasado jueves por una serie de problemas físicos y Courtois llevaba varios días de baja.

El guardameta superó la gastroenteritis que padece desde el pasado martes y que le hizo perderse la visita al Girona (4-2) y entrenó este viernes junto al resto de sus compañeros, al igual que un Asensio que dejó atrás los problemas musculares que le hicieron no estar presente en la última sesión de entrenamientos.

Militao, Modric y Kroos, tras el cuarto gol encajado por el Real Madrid Reuters

Lista de convocados

Porteros: Courtois, Lunin y Luis López.

Defensas: Carvajal, E. Militão, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas V. y Rüdiger.

Centrocampistas: Kroos, Camavinga, Valverde, Tchouameni y D. Ceballos.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.

Sigue los temas que te interesan