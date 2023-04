Ancelotti, sobre las faltas a Vinicius: "A Maradona y a Pelé les daban mucho desafortunadamente"

Carlo Ancelotti volvió a atender a los medios en la rueda de prensa previa al partido contra el Almería. El técnico del Real Madrid aseguró que quieren cambiar la imagen dada tras la última y contundente derrota frente al Girona, donde cayeron goleados frente al conjunto catalán.

También se mostró muy apenado con la posible ausencia de Luka Modric. El croata es seria duda para los próximos partidos y es probable que no llegue a dos de los compromisos más importantes de lo que resta de temporada. Por lo tanto, el centrocampista es posible que no esté en la final de Copa frente a Osasuna o en las semis de Champions contra el City.

Por otro lado, también habló de los problemas que sufre Vinicius en el terreno de juego. Además, recalcó el racismo que existe fuera de los campos cuando se dirigen a él, recalcando que es un problema mucho mayor que el que vive dentro de los estadios.

Militao, Modric y Kroos, tras el cuarto gol encajado por el Real Madrid Reuters

Peligros del Almería

"Es la misma dificultad que tenemos en este momento de la temporada con equipos que están luchando por el descenso, clasificación por Europa... Es nuestra misión ganar, porque nuestra última versión no ha sido buena"

Entradas contra Vinicius

"Tenemos esta preocupación, es algo normal. Es un jugador que intenta el uno contra uno o el regate. La única manera de solucionarlo es la justicia. Solo ella puede prevenir que pueda ocurrir algo grave en el césped".

Lesión Modric

"Ha tenido una pequeña lesión en el partido contra Girona. Es baja y está pendiente de evolución. No sé si llegará a la final de Copa. Tendremos que verlo en los próximos días. Es un jugador importante y trataremos de contar con él en los últimos partidos de la temporada".

Recta final

"Lo veo bien. Soy optimista por naturaleza, veo al equipo bien y veo un buen ambiente, están motivados. Tenemos que seguir con la confianza porque estamos esperando estos partidos con la máxima ilusión posible. Queremos repetir lo del año pasado, es una motivación para lo que queda de temporada".

Compromiso colectivo en Champions

"No es un problema de piernas, de meterla o no. Es un problema de concentración, ya que no siempre puedes estar al máximo a nivel mental. El trabajo defensivo es un trabajo de mentalización y concentración. A veces esta última no la tenemos en todos los partidos porque es difícil. Hay muchos entrenadores que se quejan de todos los partidos que hay y es normal, somos humanos. Yo no soy capaz de preparar todos los partidos igual. Hay veces que no tienes la misma concentración, nos ocurre a todos. Hay días más buenos y otro menos".

Espina de no pelear la liga

"Sí, se puede pensar eso. Creemos que lo podíamos haber hecho mejor. No hemos tenido toda la contundencia que hemos querido como hemos hecho en Champions o Copa. Tenemos que pelear hasta el último partido de Liga y hacerlo igual en Champions y Copa".

Su futuro

"Mi futuro ya está escrito. Está escrito hasta 2024".

Llave del partido

"He hablado que la llave del partido es esta. En el aspecto defensivo no lo hemos hecho bien".

Planificación de Copa y Champions

"El plan después del partido de la Copa del Rey ya está planteado. Hemos planteado quedarnos a dormir en Sevilla, porque no podemos volver a las 3-4 de la mañana. Nos quedamos allí pase lo que pase en la final. Entrenaremos allí y nos concentraremos en Madrid el lunes".

Alternativa a Modric

"Por características, el jugador que más se aproxima es Ceballos. Tenemos recursos distintos y medios muy buenos. Camavinga, Valverde, Tchouameni... Luka es un jugador muy importante. Le vamos a reemplazar bien si no llega".

Sufrimiento de Vinicius

"Hay dos temas: el tema del campo y fuera de él. El tema de fuera del campo es el importante, pues todavía se habla del color de la piel, de racismo. Una sociedad moderna no puede ser así. Y dentro, la verdad es que los jugadores le dan muchas patadas, es evidente. A Maradona o Pelé le daban mucho también, desafortunadamente. Por fortuna nuestra que Vinicius tiene un físico fuerte y es capaz de aguantar. Esperemos que siga así".

Haaland

"La verdad es que en este momento no estamos pensando en el partido de la semifinal de Champions. Estamos pensando en dar una buena versión mañana y hacerlo lo mismo contra la Real. Después vamos a la final de Champions. El City es un equipazo con grandes jugadores y un entrenador fantástico. No sé si lo hablaremos en el vestuario, pues nos enfrentamos a ellos el año pasado. Lo que sí que vamos a hacer es disfrutar".

Dificultad de sustituir a Modric o Militao

"Tenemos que reemplazar a los dos en el partido de la ida probablemente. Militao, seguro".

