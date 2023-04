Ancelotti: "Si tenemos compromiso defensivo, ganamos todos los partidos; si no..."

Derrota del Real Madrid en Montilivi. Y dura. El conjunto blanco cayó goleado por 4-2 contra el Girona en la gran noche del Taty Castellanos. Un resultado que deja a los merengues ya fuera de cualquier pelea. Tras la contienda, Carlo Ancelotti reconoció que sus jugadores no habían jugado como equipo, pero que, sobre todo, lo peor fue el aspecto defensivo.

Aspecto defensivo

"Noche dura. Cuando pierdes un partido así, tiene que ser una noche dura. A nivel defensivo, ha sido un partido malo. El partido al principio lo manejamos bien, pero nos encontraron dos veces en una contra y desde ahí se nos complicó. Intentamos remontar con individualidad, pero no como equipo. Hoy no hemos jugado como equipo, pero a nivel individual también ha sido muy bajo. De la mayoría, no de unos pocos. Hoy hemos olvidado el buen nivel defensivo que habíamos tenido".

Vinicius y sus rifirrafes con rivales y grada

"Desde el principio hemos perdido el control. Parecía que el descanso nos iba a ayudar, pero encajamos uno nada más empezar y se complicó. Vinicius, a nivel individual lo ha hecho bien, ha marcado un gol. Pero el equipo, entre ellos, no ha estado bien, estaba desconectado".

¿Nacho, señalado?

"Ese análisis no es correcto. Solo he cambiado a Nacho por Camavinga porque Camavinga tienen características diferentes. No tengo nada que reprochar a Nacho. No ha estado a su nivel habitual, pero como el resto. Ninguno ha estado a su nivel habitual".

[Así vivimos en directo el Girona - Real Madrid de la jornada 31 de La Liga]

Nueve amarillas para Vinicius

"Demasiadas amarillas para un jugador de estas características".

¿Viene bien este toque de atención?

"Sí... puede ser. Una derrota nunca es buena. Pero creo que es importante por el compromiso defensivo. Si este equipo tiene compromiso defensivo, ganamos todos los partidos. Si no lo tiene, sufrimos. Hoy no lo hemos tenido. De los últimos siete partidos, seis con portería a cero. Y hoy nos meten cuatro. Si no han entendido esto los jugadores, se lo repetiré todos los días".

¿Qué se le puede decir al aficionado?

"El aficionado está dolido y le pedimos disculpas. Está dolido como estamos dolidos nosotros. Pero el aficionado del Real Madrid, como nosotros, estaremos en la final y estaremos también en la semifinal".

Sigue los temas que te interesan