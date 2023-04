El mensaje de Míchel a Vinicius en pleno partido: "Eres muy bueno, por eso te hacemos tantas faltas"

Uno de los grandes protagonistas en Montilivi fue Vinicius Júnior. El extremo del Real Madrid marcó uno de los goles de su equipo en la derrota contra el Girona y asistió en el otro a Lucas Vázquez. También por sus varios encontronazos, tanto con los jugadores rivales como con la afición albirroja.

'Vini' también habló con el banquillo del Girona. O más bien le hablaron a él desde la zona técnica, algo que ha revelado el propio Míchel. El entrenador del conjunto catalán ha desvelado después de la importante victoria de los suyos qué es lo que le dijo al brasileño.

"En la jugada de la amarilla a Arnau le he dicho que es muy bueno, que por eso teníamos que hacerle faltas. El línea me estaba diciendo que si seguían así, uno de los dos iba a ver la segunda amarilla. Yo estaba tranquilo porque Arnau es muy inteligente. Pero todo queda ahí, lo hemos visto después del partido y todo bien", ha comentado Míchel.

Míchel, entrenador del Girona, saludando a Ancelotti EFE

Además, también ante los medios de comunicación Míchel ha tenido palabras de elogio hacia el '20' del Real Madrid: "Es un jugador increíble. Es capaz él solo de hundirte, de que ocho jugadores tuyos tengan que replegarse cuando él arranca. Creo que, menos en un par ocasiones, hemos sido capaces de controlarle bien gracias a Arnau, que tiene solo 19 años, pero es muy inteligente, y las ayuda".

No ha dejado de poner de relieve la importancia de Vinicius el entrenador del Girona: "Cuando Vinicius vio la amarilla le dije a Arnau que no se iba a desconectar. No lo hace nunca, aunque puede que por sus gestos parezca otra cosa, pero Vinicius sigue metido en el partido. No para de desafiarte, de lanzarse en carrera. No sé la cantidad de esfuerzos que puede hacer en un partido. Te obliga muchísimo durante todo el partido".

El objetivo, más cerca

Míchel, además, se ha referido a la gran actuación de su equipo: "Hemos hecho un partidazo. Hemos defendido bien el área, excepto en alguna acción y hemos buscado pases y acciones ofensivas para crear peligro. Estoy muy feliz y, no sé si es el mejor partido, pero me alegro mucho por los jugadores y el ambiente ha sido increíble. Estoy muy orgulloso de nuestra afición, que hoy se va muy feliz a casa. También queremos dedicárselo a Toni Villa, que le han operado hoy, y estará en el hospital más feliz gracias al equipo".

Con esta victoria, la permanencia parece mucho más cerca: "La sensación es que estamos muy cerca del objetivo. Pese a ello, seguiremos trabajando para conseguir más puntos y seguir creciendo. Destaco la mentalidad del equipo y la capacidad de sufrir en estos partidos. Necesitábamos ser nosotros mismos con la pelota y tener opciones de cara al área rival. Estoy feliz".

"No es una noche más, es una noche especial. Ganar al Real Madrid con este rendimiento es algo que vamos a recordar siempre. A pesar de ello, nos queda margen de mejora", ha sentenciado un Míchel que ha vivido una noche de lo más completa con esta victoria ante el catorce veces campeón de Europa.

