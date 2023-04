La madre de Mbappé: "El PSG siempre será el PSG, tanto si Kylian se queda como si se va"

Recientemente, el Paris Saint-Germain utilizó la imagen de Kylian Mbappé como único reclamo en la campaña de renovación de abonos para la temporada 2023/2024. Un hecho que no gustó nada al delantero francés, que así se lo hizo saber al mundo a través de sus redes sociales.

Después de este nuevo capítulo entre club y jugador, Fayza Lamari, la madre de Mbappé, ha hablado sobre cómo se sintió su hijo al ver el citado vídeo del PSG, el consejo que le dio entonces ella y cuál fue la respuesta de él, totalmente firme y consecuente con lo que se venía por delante.

Sin embargo, Fayza Lamari también ha asegurado que no hay conflicto entre ambas partes y que todo se solucionó rápidamente. Aun así, ha dejado un mensaje que puede inquietar en París: "El PSG siempre será el PSG, tanto si Kylian se queda como si se va".

El enfado de Mbappé

Teóricamente, Mbappé dio una habitual entrevista a los medios del PSG. Pero sin saberlo, esta fue utilizada en una campaña del club. Y esto hizo estallar al internacional francés en las redes sociales, para que después la entidad parisina eliminase el vídeo promocional en cuestión.

Comunicado de Mbappé en Instagram

"Acabo de participar en el visionado de la campaña de renovación del club para la temporada 2023/2024. En ningún momento se me informó del contenido de la entrevista con mi interlocutor. Parecía una entrevista básica, del día a día, para un tema de marketing. No estoy de acuerdo con el vídeo que se ha publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero no es el Kylian Saint-Germain", escribió el delantero.

Mbappé estaba enfadado con el club, algo que hizo saber públicamente, incluso después de recibir el consejo de su madre. Así lo ha explicado Fayza Lamari en el programa Public Sénat: "Estaba enojado. Me llamó, como suele hacer. Cuando decide hacer alguna acción en las redes sociales, todavía se toma el tiempo para llamar a dos o tres personas".

"Comprendí su angustia y, al mismo tiempo, le dije: 'Ahora no es el momento de reaccionar. Déjalo ir y siempre habrá tiempo para restaurar la verdad'. A lo que respondió: 'No, no, no quiero esperar. Conozco las consecuencias y las aceptaré'", ha continuado explicando.

Fayza Lamari ha destacado que "lo dijo en caliente, con el corazón". "Simplemente respondió como un niño que nació con las redes sociales, cada uno tiene su propia comunicación", ha agregado, al mismo tiempo que ha revelado que les "advirtieron de la grabación de las imágenes", pero que no sabían "para qué eran".

Para finalizar, la madre de Mbappé ha apuntado un mensaje que no es del todo tranquilizador para el PSG o sus aficionados: "Todo se solucionó muy rápido. No hubo ningún conflicto. El argumento que esgrime Kylian es el posicionamiento en el vestuario. El PSG siempre será el PSG, tanto si Kylian se queda como si se va. Los jugadores pasan, pero el club permanece".

