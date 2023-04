Mbappé: "Lo siguiente es ganar la Champions, dónde... tengo contrato, así que en el PSG"

Metidos de lleno en los cuartos de final de la UEFA Champions League, los Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Marco Verratti, Leo Messi, Neymar Júnior y compañía están viendo la máxima competición del fútbol europeo desde sus casas. Así como un Kylian Mbappé que vio frustrado nuevamente uno de sus grandes sueños esfumarse al caer en octavos contra el Bayern Múnich.

El delantero francés ya sabe lo que es ganar un Mundial con la selección de Francia, pero dos de sus otros grandes objetivos todavía se le escapan de las manos. Uno es conquistar la Champions. El otro, levantar el Balón de Oro. Y sabe que, en la mayoría de ocasiones, uno va de la mano del otro.

Que Mbappé anhela ganar la 'Orejona' no es ningún secreto para nadie. En más de una ocasión lo ha puesto de relieve. Y así ha vuelto a suceder durante unas declaraciones al programa Tout le sport, en France 3. Sus palabras van a dar mucho de que hablar, ya que deja entrever que jugará, al menos, una temporada más en las filas del Paris Saint-Germain.

"¿El siguiente nivel? Ganar la Champions, creo. Ya he disputado una final, unas semifinales, los cuartos de final los octavos...", ha comenzado diciendo el internacional galo. Todo... menos conquistar la competición más importante a nivel de clubes. De ahí que se le haya preguntado a continuación que dónde cree que conseguirá este objetivo.

"Lo he hecho todo menos ganar -sonríe-. Eso es todo lo que necesito. Espero que sea lo antes posible", ha seguido explicando. "¿Dónde será? En el Paris Saint-Germain. Soy parisino y tengo contrato. Así que será en el Paris Saint-Germain", ha sentenciado Kylian Mbappé en declaraciones para el medio de su país.

Puede parecer que Mbappé cierra la puerta de salida del Parque de los Príncipes. Pero también que el significado de sus palabras puede ir en la dirección de cumplir su actual contrato con el PSG, que vence el 30 de junio de 2024, y que no quiere esperar más para ganar la Champions, quiere que sea la próxima temporada después de la enésima decepción sufrida esta campaña.

De su futuro se continúa hablando prácticamente todas las semanas. Kylian tiene en su mano activar la cláusula que figura en su contrato por la cual este puede ampliarse por un año más. Desde Francia han asegurado que la idea del jugador es de no hacer esto y acabar su vinculación con el PSG en 2024. Por otro lado, sigue siendo colocado en la órbita del Real Madrid. Pero el club blanco no va a mover ficha hasta no saber que es libre o diga públicamente que quiere ir al Santiago Bernabéu.