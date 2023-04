Azpilicueta: "Aunque vayan perdiendo, en el Madrid no se vuelven locos, no se hunden"

César Azpilicueta no podrá estar en el Estadio Santiago Bernabéu por lesión. El futbolista español del Chelsea ha explicado el porqué el Real Madrid es tan temido en la UEFA Champions League. Pero, además, durante su entrevista con EFE, el defensa también ha hablado sobre el regreso de Frank Lampard y los rumores sobre Luis Enrique.

El jugador ha revelado cómo se encuentra en estos momentos: "Estoy completando un proceso de recuperación porque después del golpe en la cabeza sufrí un problema en la rodilla que me ha tenido varias semanas fuera, pero trabajando para volver lo antes posible".

Una recuperación por la que no podrá jugar contra el Real Madrid este miércoles. Pero sí que se ha referido a la eliminatoria contra los blancos: "Es una oportunidad única y solo ocho equipos estamos aquí. Es especial y difícil. En la Premier estamos en lo más bajo que hemos estado en mucho tiempo".

César Azpilicueta, en un partido del Chelsea de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

"Cada partido en Premier te da la oportunidad de mejorar, de resarcirse, de mejorar. Esto es una eliminatoria que nos va a demandar lo máximo, de cada uno y como equipo, porque jugamos contra los vigentes campeones. Es el tercer año seguido que jugamos contra ellos... Tienen mucha experiencia", ha continuado el español.

Además, Azpilicueta ha destacado que "a todos los rivales hay que tratarlos con respeto, con humildad". "Sabemos que el Real Madrid es un club con una gran historia en la competición y por eso lo necesario para clasificarse es el máximo en cada detalle. Es un equipo muy peligroso, porque crees que tienes el control del partido, lo hemos vivido en nuestras carnes, cuando íbamos 0-3 el año pasado y nos remontan. Ese tipo de microgestión en cada partido es vital. Por supuesto que el equipo confía", ha agregado.

[Todo lo que debes saber de los cuartos de final de la Champions League: duelos, fechas, favoritos…]

El defensa ha seguido explicando lo que hace más temible al Real Madrid: "Cómo resuelven las situaciones... Que estaban eliminados en todos los cruces y ganaron la competición... Pero no es solo a base de la música de la Champions. Es a base de la calidad, de la experiencia... Van 2-0 abajo con el Liverpool y no se vuelven locos, no se hunden. Acaban ganando con una amplia ventaja. En esas situaciones, cuando parecen que lo tienen perdido, sacan la calma y lo gestionan"

Banquillo

No se ha olvidado el futbolista de su nuevo entrenador: Frank Lampard. "Lo que es cierto es que en esta temporada hay mucho movimiento de entrenador en la Premier. No solo en el Chelsea. Ha sido un récord en la liga. Cuando el club decidió que volviera Frank...".

"Ya le conocemos y tenemos un objetivo en común: terminar la temporada de la mejor manera posible. Tenemos una oportunidad en Champions, que sabemos que es complicado estar ahí, pero está también el orgullo de defender esta camiseta y rebelarnos, demostrar que somos mejores de lo que piensan", ha añadido.

[Aviso a Lampard antes de visitar al Real Madrid: "No vayas al Bernabéu y que te machaquen"]

También ha hablado de los rumores que unieron a Luis Enrique con el Chelsea: "Como todos, leo la prensa, leo que estamos buscando entrenador. Luis Enrique es un técnico con el que he trabajado en dos etapas en la Selección, mis mejores partidos en la selección han sido con él, con el que he tenido gran protagonismo. Lo he disfrutado mucho, a pesar del mal sabor de boca que se nos quedó a todos en Qatar, porque pensábamos que teníamos equipo y que merecíamos ir más lejos. Solo tengo palabras de agradecimiento para él y veremos qué pasa"

"Si algo ha demostrado es su idea de juego. Es muy fiel a cómo quiere jugar, muy fiel a cómo trabaja, en el día a día, en lo que quiere buscar, a través del posicionamiento, del juego. En ese proceso no estoy involucrado. Ahora hay unas partes que negocian, que confían en lo que es lo mejor par el club. A nivel de la Selección, yo siempre le voy a estar agradecido", ha sentenciado Azpilicueta.

Sigue los temas que te interesan