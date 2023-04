Real Madrid - Valladolid, La Liga en directo: resultado, goles y resumen

Futuro: "El tema es bastante sencillo. No me sorprenden los rumores, pero no me preocupa. Lo que me preocupa es cumplir con este club, con este equipo. Todo está bastante claro: yo sigo aquí hasta que el Real Madrid me lo permita. Todo está bien. Yo noto el cariño del presidente de la afición, de los jugadores. El ambiente está tranquilo y tenemos dos meses para intentar ganar títulos".

Tentado por Brasil: "Cada uno puede opinar lo que quiera, pero la realidad es que tengo contrato, quiero cumplirlo y no porque esté escrito sino porque me gusta este club. A la terminación de mi contrato no lo sé, el futuro nadie lo conoce. La realidad es que Brasil me quiere y me encanta, me hace mucha ilusión. Pero hay que respetar las cosas hechas, que es un contrato que quiero cumplir".

