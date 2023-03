Courtois: "Tengo la suerte de haber jugado en el Atlético y el Chelsea, pero lo del Real Madrid..."

Thibaut Courtois es reconocido como uno de los pilares del actual Real Madrid. MVP en la última final de Champions League y premio Yashin a mejor portero del 2022, el belga es una figura imprescindible en el club de las 14 Copas de Europa. Su mejor versión en el campo también ha llegado acompañada de un equilibrio fuera de él.

El gran apoyo de Courtois cuando no está entrenando, jugando o concentrado con el Madrid es su pareja, la modelo Mishel Gerzig. Ambos se casarán en apenas unos meses y acaban de protagonizar su primera portada y entrevista conjunto en Vanity Fair España. Además de su relación, el portero habla de su experiencia en su club.

Courtois señala la envergadura que tiene representar a una entidad universal como el Real Madrid y también habla de su relación con su "jefe", Florentino Pérez, al que ha invitado a su boda. El belga sabe valorar la importancia del tiempo de desconexión junto a su familia; desconectar de vez en cuando es clave para luego rendir a tope.

"Tengo la suerte de haber jugado en grandes equipos como el Atlético de Madrid y el Chelsea, pero el Real Madrid es el mejor club del mundo. Allá donde vas todo el mundo te reconoce, te felicita si acabas de ganar un título. Es otro nivel", reconoce Courtois sobre lo que siente al vestir la camiseta blanca.

Siempre fue su sueño, hasta el punto de tener a un icono madridista, Iker Casillas, como el ídolo de su infancia. Desde el verano de 2018 cumple aquel deseo y ya suma cinco temporadas defendiendo la portería del Madrid. A sus 30 años -en mayo cumplirá 31-, tiene hambre de más.

Sobre su relación con Florentino Pérez, explica cómo es: "Me llevo bien. Es el jefe. Quiere que ganemos. Me gusta su estilo, es muy cercano. No se pierde un partido, algo que no había visto antes en ningún directivo. Te exige un montón, pero es un gran presidente. Lo ha conseguido todo. Tampoco es que nos enviemos wasaps (risas), pero hablamos antes y después de los partidos. En el palco, siempre se acerca a charlar con Mishel, con las familias del resto de jugadores".

Courtois también habló sobre cómo Carlo Ancelotti y el cuerpo técnico del Real Madrid gestiona los descansos de los jugadores, dando valor a los momentos para estar con la familia: "En eso Ancelotti es muy comprensivo. De diciembre a junio no paramos, jugamos cada tres días. No todo es estrés, resultados. En el Real Madrid hay que ganar siempre, por eso es importante desconectar", señala. Eso y más, en la entrevista conjunta del portero del Madrid y su futura esposa en Vanity Fair España.

