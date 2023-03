El mensaje de Garnett a Doncic: "No tiene miedo a nadie, se ha dado cuenta de lo que es la NBA"

Luka Doncic hace tiempo que se convirtió en una gran estrella de la NBA. El jugador de los Dallas Mavericks copa titulares cada semana. Los últimos han llegado tras la espectacular asistencia que ha dado el base esloveno en el partido contra los Indiana Pacers para el triple de Jaden Hardy.

Muchos ya afirman que es el mejor pase que ha dado en toda su carrera profesional que, aunque todavía sea corta, ya ha dejado grandes acciones que han entrado en la leyenda de la NBA. Sin embargo, la andadura de Luka Doncic no ha sido precisamente un camino de rosas. El base de los 'Mavs' ha tenido que hacer frente a muchas críticas, especialmente en España, de aquellos que apuntaban a que era un jugador sobrevalorado.

En un abrir y cerrar de ojos, Luka ha pasado de ser un canterano del Real Madrid que llegaba pisando fuerte a ser uno de los mejores jugadores del mundo y a brillar entre iconos como LeBron James, Stephen Curry o Giannis Antetokounmpo. Su crecimiento ahora le permite recoger cumplidos que seguramente nunca hubiera imaginado.

El último ha sido Kevin Garnett, histórico pívot de franquicias como Minnesota Timberwolves o Boston Celtics que ha hablado de su adaptación a la mejor liga del mundo y de la madurez que ha ido adquiriendo. De hecho, para Garnett, la clave de su actual éxito y de su gran rendimiento es que ha sabido cómo comportarse dentro de una competición tan exigente.

Luka Doncic celebra contra los Detroit Pistons Reuters

Ahora, el histórico pívot ha hablado en su pódcast KG Certified donde ha expresado su devoción por el nuevo Luka Doncic al que considera un base moderno, adaptado al ritmo de juego que exige una liga repleta de potencias físicas con grandes capacidades. Resalta también una de las claves de su éxito es minimizar el impacto de los mejores defensores.

La reflexión de Garnett

"Me encanta el ritmo y la madurez de Luka Doncic. Ves su madurez, ves cómo ha estado jugando con gente mayor que él. Ya lo ves. No tiene miedo a nadie en esta liga. Va contra algunos de los mejores defensores y les hace parecer que no son buenos defensores. Tiene un ritmo que no puede acelerar. Ya se ha dado cuenta de lo que es estar en la NBA".

Garnett, desde su condición de leyenda y de jugador que permaneció 21 temporadas en la mejor liga del mundo, 15 de las cuales fue All Star y 9 entre los mejores quintetos de la temporada, aclara que a pesar de que Doncic no es un jugador rápido, sabe acondicionar todas las circunstancias que le rodean para que el partido se dispute al ritmo que él necesita para ser clave. Buena parte de su éxito está en ser un jugador tan diferencial hasta el punto de mandar y ordenador al resto cómo deben desempeñarse sobre la pista.

