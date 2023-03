El mensaje de Iago Aspas a Gabri Veiga: "No hay que apurarlo a que fiche ya por el Real Madrid"

Gabri Veiga es uno de los hombres de moda del fútbol español. El joven futbolista del Celta de Vigo ha irrumpido esta temporada en La Liga, anotando 9 goles y dando 3 asistencias con solo 20 años. Su nombre ya es relacionado con grandes de Europa, entre ellos el Real Madrid.

El club blanco, según la cadena SER, tiene a Veiga en su agenda para el próximo verano. Su cláusula de rescisión es de solo 40 millones de euros, un precio asequible sobre todo para los equipos de la Premier League. Arsenal, Liverpool y Newcastle también han sonado como posibles destinos en caso de salir Gabri del Celta.

Sin embargo, son muchos en Vigo los que consideran que Gabri Veiga debería esperar un poco más. Uno de ellos es Iago Aspas, capitán del equipo y leyenda en activo del club. El delantero, que vuelve ahora a la Selección tras casi cuatro años de ausencia, le manda un mensaje a su compañero en una entrevista en EL ESPAÑOL.

En primer lugar, Aspas valoró que Gabri también estuviera a su corta edad en la prelista de Luis de la Fuente para la Absoluta y fuera convocado para la Sub21. Unos problemas físicos, sin embargo, le han devuelto a casa: "Bueno, ahora ha tenido la mala suerte que se ha tenido que ir para casa. Venía un poco ya renqueante de nuestro club. Pero creo que es un futbolista con un potencial tremendo, que puede marcar época en los próximos años", resalta Iago sobre Veiga.

En cuanto a los rumores, Iago Aspas lo analiza con el temple de alguien que ha estado en su mismo lado en varios puntos de su carrera. Sin ir más lejos, el de Moaña llegó a estar relacionado con el Real Madrid durante el verano de 2018 tras la llegada de Julen Lopetegui al banquillo blanco.

"Yo digo que hay que ir paso a paso, con calma", le aconseja dede la istancia Aspas a Veiga. "Está en un gran equipo, disfrutando de minutos y a veces por querer dar dos pasos hacia adelante no se dan bien. No sé si me explico", añade.

Aspas sabe de sobra que Gabri interesa a los grandes: "No hay que querer apurarlo a que fiche ya por el Real Madrid o por el Bayern Múnich y el día de mañana tenga, entonces, que dar esos dos pasos atrás. Es un chico joven, tiene 20 años, está haciendo las cosas muy bien y esperamos poder disfrutarlo más en el Celta", remata.

Lo de Gabri Veiga no es el único titular que deja Iago Aspas en una entrevista exclusiva con EL ESPAÑOL en la que se sincera sobre muchas cosas. Sobre todo del largo tiempo de ausencia en la Selección por el que ha pasado y es que Luis Enrique, en su segunda etapa como seleccionador nacional, nunca llegó a contar con él a pesar de ser el mejor goleador español.

"Me dolía verme arriba en la tabla de goleadores y no estar en la Selección", dice en una de sus frases sobre la decisión de Luis Enrique. Ahora se ve con la motivación de sumar esas internacionalidades que desde junio de 2019 no pudo y recompensar al aficionado español con goles.

