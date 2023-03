Courtois da detalles del 'caso Hazard': "La oportunidad no llegó y bajó un poco la cabeza"

Otro día más en el que Eden Hazard ni siquiera asomó la cabeza del banquillo del Real Madrid. El delantero belga no jugó ni calentó durante el partido contra el Liverpool en el Santiago Bernabéu. Fue protagonista en la previa por una entrevista que dio y la posterior respuesta de Carlo Ancelotti en rueda de prensa, pero no lo fue en el campo.

Continúa la sequía de minutos de Hazard. Si bien prometió en la celebración de La Decimocuarta hace diez meses que esta sería su temporada, la realidad ha sido muy diferente. Ancelotti nuevamente dejó de contar con él muy pronto y ya acumula varios meses sin jugar un partido de Liga o Champions -en Copa fue titular contra el Cacereño y luego fue cambiado-.

En el vestuario sienten mucho la situación de Hazard, pero comprenden los motivos de Ancelotti. No hay jugador más cercano al '7' del Real Madrid que su compatriota Thibaut Courtois. Este trató el asunto con total sinceridad en zona mixta tras lograr el pase a cuartos de final de la Champions League.

"Cuando Hazard volvió del Mundial entrenó muy bien y esperaba una oportunidad porque no estaban los brasileños. La oportunidad no llegó y bajó un poco la cabeza. Nunca le ha faltado al respeto a nadie", explicó Courtois sobre lo que ha ocurrido con Hazard desde el mes de enero.

"Me da pena por él porque sé que siempre su sueño fue triunfar en el Madrid. Me da pena que no hayan salido las cosas para un jugador de su altura. En la Premier arrasó y era de los mejores del mundo. Si sigue aquí, espero que pueda tener alguna oportunidad para demostrar el futbolista que es", añadió con cariño Courtois.

Mensaje para Hernández Hernández

No fueron estas las únicas declaraciones destacadas que dejó Courtois en zona mixta. El meta belga fue contundente cuando le preguntaron por el árbitro español Hernández Hernández y la polémica mano que avisó desde el VAR en el partido de Champions League que enfrentó al Manchester City contra el RB Leipzig.

"Ayer Hernández Hernández estaba en el VAR y llamó para esta mano del Leipzig... es el mismo árbitro al que llamaron en un derbi por una mano más clara que no pitó (la de Felipe en el Metropolitano)... me gustaría preguntarle por qué", dijo con rotundidad.

"No digo que dude de su palabra, pero no se explica por qué ayer sí llama a un árbitro al VAR y ese penalti hace dos años no lo pita. Yo nunca me sentí perjudicado, pero al final nunca sabemos. Espero que todo el mundo sea honesto", añadió.

