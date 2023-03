Ancelotti: "Hazard ha sido honesto, es verdad que no hablamos mucho; es cuestión de carácter"

Turno para la Champions League. El Real Madrid busca este miércoles contra el Liverpool certificar el pase para los cuartos de final. Los reds visitan el Santiago Bernabéu con una renta en contra abultada tras el 2-5 de la ida favorable a los blancos. Carlo Ancelotti, en vísperas del partido, habló ante los medios de comunicación.

El protagonismo de la rueda de prensa recayó sobre Eden Hazard, quien dio una entrevista en la que habló de su relación con Ancelotti. En ella señaló que apenas habla con el técnico italiano, algo que este confirmó dando naturalidad a la situación: "Lo más importante para mí es que, aún hablando o jugando poco, me respeta. Y yo le respeto de la misma manera", dijo.

Además, en cuanto al partido, Ancelotti es consciente del riesgo que tiene que el Liverpool no tenga nada que perder tras la derrota en Anfield. Lo que ocurrió con el Chelsea el año pasado en el Bernabéu está aún presente y por eso el Madrid tratará de plantear "un partido abierto".

Ventaja de la ida

"Hay que intentar que jugar lo mejor que podemos y plantear un partido como lo planteamos en la ida. No está en nuestro plan hacer cálculos. Tenemos que entrar con la máxima ilusión para ganar el partido".

Nervios en las remontadas

"Mi papel no manifiesto mucha tensión, pero sufro mucho. Este ha sido uno de los momentos, pero lo podía decir cualquier persona que estuviera en el estadio".

Salir con todo

"Creo que nosotros no hemos hablado mucho de eso, de lo bueno de la ida. Hicimos muchas cosas bien. No vamos a hacer cálculos. No vamos a plantear un partido cerrado sino abierto, jugar nuestro mejor fútbol ofensivo. Y eso lo entienden los jugadores. Por eso creo que va a ser un partido abierto. Tenemos que hacer bien las dos cosas: defender y atacar, pero pensamos más en atacar".

Relación con Hazard

"No es una relación fría. Hay que valorar dos cosas. Hazard ha ido honesto: no hablo mucho con él. Hablar es una cuestión de carácter, de sentirse mejor con una persona que con otra. Igual que con los hijos, puedes hablar más con uno que con otro. Lo más importante para mí es que, aún hablando o jugando poco, me respeta. Y yo le respeto de la misma manera. ¿Por qué no juega Hazard? Porque hay mucha competencia y en su posición hay un jugador que aporta mucho, que es Vinicius".

Actitud de Vinicius

"En el último partido ha estado muy bien y se ha centrado en el partido que es donde mejor juega".

Evolución de Camavinga

"Está haciéndolo muy bien, partidos muy buenos. Que lo haga tan bien hace olvidar errores, que son muy evidentes que debe mejorar. Ante el Espanyol cometió errores en una posición que no es la suya, pero juega tan bien que se te olvida. Es un intocable hoy y será un intocable en el futuro".

Juventud o experiencia

"Para el partido de mañana es muy importante experiencia y energía".

Cuenta con Hazard

"Para el próximo año yo cuento con los jugadores que pone el club a mi disposición. A nivel psicológico, el partido de mañana es más complicado para nosotros que para el Liverpool. Ellos solo tienen que ir a tope desde el principio y hasta el final, pase lo que pase. Haremos lo posible para ir igual, pero tenemos más dudas que el rival".

Vuelta de Benzema

"Sí, está bien. Ha hecho buenas sesiones de trabajo y está a tope, motivado. Para Karim, para mí, para el club es una competición muy importante".

Dudas de Benzema

"No hablamos de eso. Sí de su condición, de si se encuentra bien. No puedo decir que hablo todos los días con Karim, pero lo veo bien, con ilusión".

Deschamps y Benzema

"Eso es un tema más personal. Deschamps ha sido mi jugador y le respeto mucho. En Italia se dice que entre una pareja no se mete el dedo ¿Afectarle? No creo que le preocupe".

Vinicius y el ADN del Madrid

"Vinicius está en el buen camino para escribir la historia del Real Madrid en los próximos años, tal y como la han escrito muy bien Modric, Kroos, Karim, Casemiro y todo este grupo que ha sido fantástico, sobre todo en la Champions".

Cómo está Kroos

"Ante el Espanyol lo hizo bien, está en condición muy buena. Lo que pasó está olvidado y está muy bien como los otros. Lo cambié porque a veces hay que disfrutar de gente fresca. No es que cambie porque uno no está bien sino para meter gente con las piernas frescas".

La remontada del Chelsea, presente

"Tenemos muy vivo el partido del Chelsea del año pasado. Intentaremos no hacer cálculos por esto mismo e intentaremos repetir el partido abierto de la ida".

