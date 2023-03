Ancelotti: "Este Real Madrid tiene compromiso, calidad y energía, somos un equipo moderno"

El Real Madrid consiguió una victoria flamante frente al Liverpool que le pone en los cuartos de final y le pone como uno de los grandes favoritos a lograr una nueva Champions League. Un triunfo que certificó Karim Benzema y que calienta motores antes del Clásico del próximo domingo.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, analizó lo sucedido en el terreno de juego frente al conjunto inglés. La buena disposición táctica del entrenador italiano en el Santiago Bernabéu hizo que fuesen muy superiores al Liverpool, lo que propicio que solventasen sin mayores problemas el duelo de vuelta de la eliminatoria.

Ancelotti explicó las claves del encuentro. Entre destacó el buen rendimiento de Toni Kroos y Luka Modric, que realizaron un fantástico partido. Además, se encargó de ensalzar a Vinicius como uno de los mejores jugadores del mundo y descartó una lesión grave de Karim Benzema.

Ancelotti hace un gesto desde la banda a los jugadores del Real Madrid. REUTERS

El partido y futuro rival

"El partido ha sido bueno, hemos hecho un partido completo. El equipo lo ha empezado bien, con ideas claras y muy serio. No tengo preferencias por el rival, lo que quiere todo el mundo es vencer. Para ganar la Champions hay que pasar las rondas. Estoy contento por el fútbol italiano, ha recuperado el nivel y esto es bueno para ellos".

Benzema y el Clásico

"Ha sido solo un golpe, creo que va a estar sin problemas el domingo para el Clásico".

Comparación con su Milan

"Son equipos distintos y cada uno tiene su historia. Este Real Madrid tiene compromiso, calidad y energía. Somos un equipo moderno. El partido de Modric y Kroos ha sido muy bueno, porque no han tenido miedo a sacar el balón. La salida desde atrás no ha ayudado a tener todo bajo control".

Nivel de Camavinga

"Su momento es muy bueno. Está a muy buen nivel y lo está aprovechando. Se encuentra muy bien con Kroos y Modric y tiene la oportunidad de irse para delante. Ha hecho un partido de un gran nivel".

Cambios tardíos

"He esperado porque el equipo estaba bien y no quería cambiar por cambiar. He hecho los cambios para perder el tiempo y ganar".

Toni Kroos y una posible suplencia

"Él no estaba en el partido de la ida. Tendré que hablar con el doctor para que tenga una gastroenteritis". Vinicius "Para mi es el mejor del mundo. Siempre ha sido determinante cuando ha intentado encarar ha dado gran cantidad de asistencias". El Real Madrid, favorito "Tenemos mucha más confianza, especialmente tras lo vivido el año pasado. Se ha visto en esta eliminatoria, donde hemos sido capaces de ganar a un equipo muy fuerte. Pero con ella no solo basta para ganar. Hay muchos equipos que nadie esperaba en los cuartos y están ahí. La Champions League es una competición muy difícil donde hay que pelear hasta el final". Ambiente en el vestuario "El ambiente lo crean los jugadores. La clave ha sido la humildad de los veteranos, que no tienen ego, y la paciencia de los jóvenes de esperar. Juegan porque lo merecen". Ceballos y Nacho "A mí me gustaría dar minutos a todos. Me gusta ver la actitud de los jugadores y tanto Ceballos como Nacho aprovechan los minutos que les doy".

