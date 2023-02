La sinceridad de Marcelo sobre su salida del Real Madrid: "Es jodido ser capitán y no jugar"

La carrera de Marcelo se encuentra en su tramo final. A sus 34 años, el lateral brasileño rescindió hace apenas unos días con el Olympiacos después de estar apenas unos meses en el club griego, y ahora espera una nueva oferta para encontrar otro acomodo. Para siempre quedarán sus 15 años jugando en el Real Madrid, una trayectoria que repasó en una entrevista con el canal de televisión ESPN.

Durante esta charla, el sudamericano habló sin tapujos de todas las vivencias que experimentó como futbolista del Real Madrid, y puso especial énfasis en la última temporada en la que su protagonismo sobre el césped fue prácticamente nulo. Superado por otros jugadores más jóvenes y en mejor forma, Marcelo aportó más en el plano personal y, de hecho, tal y como él mismo confesó aprendió a ser mejor ser humano.

Además, habló de los mejores entrenadores que tuvo a lo largo de sus años jugando en el Santiago Bernabéu, y también fue preguntado sobre aquellos compañeros de equipo que le habían sorprendido más por su calidad. Marcelo lo tuvo claro, apuntó a dos genios del centro del campo como son Luka Modric y Toni Kroos, y también destacó a un compatriota suyo, Rodrygo, como uno de los hombres con más talento de la plantilla.

Su última temporada

El pasado curso fue el último de Marcelo vistiendo la camiseta del Real Madrid. Apenas jugó 18 partidos a lo largo de todo el curso para un total de poco más de 800 minutos sobre el terreno de juego, un balance muy escaso para alguien que lo fue todo durante años en la banda izquierda del Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el brasileño aprendió de todo aquello: "Yo sabía que no era el titular y dije, '¿qué puedo hacer para ayudar al equipo?' Jodido por no jugar estaba, claro. No hay ningún jugador que diga que está contento por estar en el banquillo. Y si lo dice es que está mintiendo, es imposible", dijo el lateral zurdo.

Eso sí, más allá de lo puramente deportivo, Marcelo se sintió a gusto en otro plano, el personal: "Yo ayudé a mis compañeros compitiendo en los entrenamientos y me sentí muy útil. Mi manera de ser y mi alegría han aportado mucho. Yo me sentí ganador también. Es jodido ser capitán y no jugar. Y decir a tu hijo que el míster no cuenta contigo... pero esta temporada fue la mejor porque aprendí muchísimo como ser humano", apuntó.

El brasileño no dudó en señalar a Toni Kroos, Luka Modric y Rodrygo como los futbolistas que más le habían sorprendido durante todos estos años: "Kroos, porque no sé qué pasa en su cabeza, parece que está en su mundo y hace unos controles de espalda que son increíbles. Él consigue regatear con un control a los jugadores que le vienen por detrás, yo nunca lo había visto".

De su compatriota Rodrygo destacó los regates que hace con el cuerpo, mientras que también tuvo elogios para Modric: "No hay palabras. No puedes imaginar lo que va a hacer Luka con el balón. Un día estábamos en el banquillo Rodrygo, Lucas Vázquez y yo, y él entra por el medio y viene a recuperar un balón, al córner, encerrado... Regateó sin tocar el balón y el que le estaba marcando no sabía dónde estaba", recordó.

También destacó a Vinicius, Militao o Fede Valverde, de los que alabó su capacidad de adaptación. "Parece que llevan 15 años en el Real Madrid", dijo en la entrevista con ESPN.

Por último, Marcelo también contestó a las preguntas sobre los entrenadores que ha tenido a lo largo de su trayectoria en el Real Madrid. De Mourinho comentó que "es un especialista en meterse en tu cabeza", y alega que le cambió la forma de pensar, mientras que "en gestión de grupo" se queda con Zinedine Zidane como su favorito. De Carlo Ancelotti, recuerda su tranquilidad: "Me quedo con la manera tranquila de ser, metíamos gol y siempre estábamos tranquilos. Me bien bien tenerlo ahora, en la situación en la que estaba", completó.

