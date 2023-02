Aviso del Borussia Dortmund al Real Madrid y a los otros grandes de Europa por Bellingham

En el Borussia Dortmund no olvidan que Jude Bellingham es uno de los futbolistas más deseados por los grandes de Europa. El centrocampista inglés tiene contrato con la entidad aurinegra hasta junio de 2025, pero eso no impide que algunos de los clubes más importantes del Viejo Continente sueñen con hacerse con sus servicios ya este mismo verano.

De hecho, ya se ha especulado con que su traspaso se disparará, hablándose de una cifra entre los 100 y los 150 millones de euros. El Borussia Dortmund es un club vendedor y, además, de los buenos. Sin embargo, por el momento no quieren hablar de una operación con Bellingham como protagonista.

Sebastian Kehl, en declaraciones a Bild, ha asegurado recientemente que Jude Bellingham está "muy cómodo" en el equipo alemán. Pero no solo eso, sino que también ha revelado que a estas alturas de la temporada 2022/2023 ningún otro club se ha puesto en contacto con ellos para preguntar por la situación del futbolista. Es decir, ninguna oferta a la vista.

Jude Bellingham, celebrando una victoria del Borussia Dortmund en la Champions League 2022/2023 Reuters

"Jude se siente muy, muy cómodo en el Borussia Dortmund. Pero aún no hemos tenido nuevas conversaciones ni hemos recibido ofertas por él. Aún tiene dos años más de contrato y es una pieza muy importante de este equipo. Necesitamos a Jude para lograr los objetivos esta temporada y nos alegramos de que esté tan centrado en el fútbol y de que no haya lugar para otros asuntos en su cabeza en estos momentos", ha declarado el director deportivo del club germano.

Este mensaje de "no hay ofertas" ya lo trasladó también el propio Kehl, aunque en declaraciones para Kicker, con el mercado de fichajes de invierno todavía abierto. "Actualmente no hay presión. Jude quiere concentrarse plenamente en el fútbol. Y, por cierto, no hay ninguna oferta", afirmó entonces Sebastian.

Entonces ya recordó que el Borussia Dortmund necesita de "recursos económicos para fichar a nuevos jugadores". Aunque también destacó que eso no quiere decir que supediten este punto en un solo futbolista. Lo que pasa es que nadie olvida ventas millonarias como la de Ousmane Dembélé al FC Barcelona, la de Jadon Sancho al Manchester United o la de Erling Haaland al Manchester City el pasado verano.

Bellingham, el siguiente

Que el Borussia Dortmund disponga en sus filas de uno de los futbolistas con más futuro del panorama internacional no es nuevo. Casos como los anteriores mencionados son solo un ejemplo de lo que viene siendo una constante en el Signal Iduna Park. Y la estrella del presente no es otro que Bellingham.

El inglés está en boca de todos. En especial, se le ha relacionado con los mejores clubes de la Premier League y con el Real Madrid. El actual campeón de la Champions League parece que tiene en su gran rival por el centrocampista al Liverpool, quien todavía no ha tomado una decisión firme sobre su futuro.

El Mundial de Qatar tan solo fue una confirmación más de que el Borussia Dortmund tiene entre sus manos a uno de los centrocampistas que se perfilan para dominar el mundo del fútbol la próxima década. De ahí que la carrera por su fichaje sea una sucesión de cada vez más importantes equipos. En su actual 'casa' dicen que no hay ofertas... todavía.

