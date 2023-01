El Borussia Dortmund tensa la cuerda por Bellingham: un aviso para el Real Madrid

El futuro de Jude Bellingham es la gran cuestión en el mercado de fichajes de 2023. El centrocampista inglés, salvo sorpresa mayúscula, saldrá del Borussia Dortmund en verano y los 'grandes' de Europa han empezado la batalla por sus servicios. El Real Madrid le tiene señalado como su gran objetivo de cara a la próxima temporada.

Los blancos saben que tendrán que pelear para hacerse con el fichaje. Liverpool, PSG y, sobre todo, Manchester City están interesados en él y tienen intención de poner sobre la mesa cantidades de dinero a las que no llegaría el Real Madrid. El club merengue juega la baza de todo el trabajo hecho durante meses para convencer al jugador.

En el Dortmund se lo toman con calma. Sus directivos saben que pueden protagonizar la gran operación del año y por ahora son cautos a la hora de tratar su situación. El club alemán mantiene que no ha recibido por ahora comunicación el jugador sobre su deseo de salir y también que no hay ofertas, según ha revelado Sebastian Kehl.

['Operación Bellingham': los rivales del Real Madrid, dinero del fichaje...]

El director deportivo del Dortmund ha hablado sobre Bellingham en la revista Kicker. Kehl destaca el compromiso mostrado hasta ahora por el centrocampista inglés, que tendría un fuerte vínculo con el club según su directivo.

"Jude ha hecho un desarrollo increíble aquí. Con su forma de jugar al fútbol, su combatividad y su compromiso, se ha convertido en un auténtico 'Borusse' que se identifica mucho con el Borussia Dortmund", ha dicho Sebastian Kehl sobre la figura de Bellingham.

Jude Bellingham, con el Borussia Dortmund Reuters

Hablando de su futuro, Kehl cree que Bellingham está capacitado para aparcar los rumores y procurar que estos no afecten a su rendimiento en el campo: "Actualmente no hay presión. Jude quiere concentrarse plenamente en el fútbol", dijo. A lo que añadió: "Y, por cierto, no hay ninguna oferta".

El Dortmund no niega una obviedad, que sería la opción de vender a Bellingham en verano para hacer caja: "Por supuesto que necesitamos recursos económicos para fichar a nuevos jugadores. Pero no debemos vincular la cuestión a un solo jugador", advirtió.

El Real Madrid y el resto de clubes interesados están pendientes del momento en el que Bellingham comunique al Borussia Dortmund que su deseo es cambiar de aires, a pesar de tener contrato hasta junio de 2025. Entonces se abrirán las negociaciones con los equipos partiendo de un precio que rondaría los 100 millones de euros.

Sigue los temas que te interesan