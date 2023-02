Morata: "¿Insultos a Vinicius? No le pasa solo a él, nos pasa a todos"

Este sábado se juega El Derbi entre Real Madrid y Atlético de la segunda vuelta de La Liga. En este 2023, los eternos rivales de la capital ya se han visto las caras con motivo de la Copa del Rey. Y si ha habido una tónica general esta temporada en cuanto a estos partidos es el de tener a Vinicius Júnior como protagonista.

Los cánticos racistas contra 'Vini' se han vuelto una constante en los diferentes campos de España. Sobre la polémica con el extremo brasileño ha sido preguntado Álvaro Morata durante una entrevista con ESPN. El delantero ha asegurado que los insultos contra los futbolistas no son una cosa sola hacia el '20' del Real Madrid.

"No le pasa solo a él, nos pasa a todos. Yo cuando voy a jugar fuera me insultan y pasa de todo. Creo que debería ser fútbol y ya está. No le pasa solo a Vinicius, lo parece porque es muy mediático, pero le pasa a muchas personas y a chavales espectaculares. A nuestra plantilla y entrenador pasa que reciben insultos fuera. Debería ser solo fútbol para todos", ha comentado.

Vinicius Júnior durante el partido ante el Atlético de Madrid. EFE

Lo que sí ha condenado Morata son los insultos racistas contra Morata: "El racismo es inaceptable, incomprensible y nunca debería tener lugar en el fútbol. A la primera que una persona vaya a un estadio para eso no debería poder volver a entrar nunca. Hay niños, es un deporte, hay rivalidad, pero es fútbol".

De hecho, ha destacado que en La Liga se tiene que poner de ejemplo a la Premier League: "Claro que sí. Por mucho que prepares tu cabeza y cuerpo si te dicen que te mueras o barbaridades de tu mujer o tus hijos es complicado. Por eso no hay que centrarse en Vinicius, pasa todos los domingos en cada campo. Es un problema que tenemos todos como país. Hay que tomar como ejemplo la Premier, si una persona hace eso va fuera y no vuelve a entrar en un espectáculo deportivo".

El Derbi

En cuanto a El Derbi, Morata ha señalado que siempre marca el estado anímico: "Siempre un Derbi es una semana que vas a vivir menos feliz o feliz según el resultado. Son los dos equipos de la ciudad, pero tiene que ser solo fútbol". Aunque ha celebrado que el Atlético esté en una línea ascendente.

"Venimos de resultados positivos y eso ayuda para estar motivados. Hay veces que igual hemos jugado mejor, pero no los hemos ganado. Ya se sabe cómo es el fútbol, hemos hecho partidos realmente buenos y no hemos ganado. Es fútbol y cuando no quiere entrar la pelota no se puede hacer nada. En Copa en el Bernabéu hicimos un buen partido, una gran primera parte y por detalles no ganamos y este fin de semana no estuvimos especialmente bien contra el Athletic, que pelea la Copa y por estar en Europa y ganamos", ha apuntado.

Finalmente, ha destacado que en el vestuario rojiblanco se han dado cuenta de que tienen "que hacer" lo que saben: "Darlo todo y buscar ganar como sea. Es la filosofía. Es un año complicado, somos los primeros que nos duele jugar de domingo a domingo, hay que acabar la temporada de la mejor manera posible".

