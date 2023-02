Chus Mateo: "No vamos a bajar los brazos, hay que mirar a las competiciones que nos quedan"

El Real Madrid vuelve a la acción este jueves en la Euroliga, lo hará contra el Zalgiris. El conjunto blanco saltará de nuevo a la pista con las energías renovadas tras el tropiezo sufrido en la Copa del Rey. Los de Chus Mateo no pueden pensar en la derrota y continúan su camino sin pararse a mirar atrás.

Su próximo rival es el Zalgiris. El conjunto lituano necesita sumar victorias para acercarse al top 8 y asegurar su puesto en la fase final, algo que el cuadro madridista parece tener encaminado pero no debe confiarse. Una nueva prueba de fuego para los merengues en el WiZink Center.

Chus Mateo analizó el encuentro frente a un peligroso rival. El técnico recalcó que tienen que seguir mirando al horizonte y hay que poner énfasis en los torneos que quedan por jugarse, Liga Endesa y Euroliga. Contra el Zalgiris, afronta un nuevo compromiso para asegurarse un puesto de cabeza de serie en la competición europea.

Regreso de Euroliga

"Tenemos ganas de volver a la Euroliga. Debemos jugar con más intensidad que en Kaunas. Hay que ser los mismos que antes de la Copa. No estoy dispuesto a que se diga que nos afectó la Copa. Debemos mirar solo lo que nos queda. El Zalgiris es un buen equipo que está luchando por entrar en puestos de playoff".

Tropiezo en la Copa

"La Copa ha acabado y sabemos que no hemos hecho lo que esperábamos. A partir de ahí, cuando se acaba, igual que cuando ganamos, seguimos trabajando. Se ha acabado el primer gran torneo de la temporada y no vamos a bajar los brazos. Ahora, a mirar las dos competiciones que nos quedan".

Chus Mateo da instrucciones en el partido de semifinales de Copa del Rey frente a Unicaja. EFE

Zalgiris

"El Zalgiris llega ilusionado por lograr un puesto en playoff. Tenemos que ser listos y no bajar de intensidad en todo el partido, aunque no estemos brillantes todos los minutos. Hanga lleva desde ayer con fiebre y no se encuentra bien. Hoy tampoco se ha entrenado"

Hezonja, sobre el regreso

"Tenemos que estar al cien por cien para afrontar el encuentro con garantías y luchar por una nueva victoria que nos permitiría mantenernos en los primeros puestos de la tabla. Será importante centrarnos en nosotros, en nuestra defensa y en nuestro ataque. Debemos corregir errores y seguir creciendo como equipo".

[Jorge Garbajosa, sobre un posible fichaje de Scariolo por el Real Madrid: "Si existe algo lo hablaremos"]

Rival

"El Zalgiris es un equipo muy duro, que está haciendo una gran temporada y está muy bien situado en la clasificación. Quiere meterse en los playoffs. Perdimos el partido de ida en Kaunas, donde algunos de sus jugadores firmaron un gran encuentro y nos costó mucho pararles".

Sigue los temas que te interesan