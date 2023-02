¿Puede el Real Madrid ganar algún gran título con Chus Mateo?: sin carácter y las dudas sobre el futuro

La Copa del Rey fue una caja de sorpresas. Unicaja Málaga se convirtió en el 'matagigantes' e hizo Historia convirtiéndose en el primer equipo durante la era ACB en eliminar al Real Madrid y al Barcelona en una misma edición. Los proyectos de Chus Mateo y Jasikevicius quedan muy tocados y ambos se jugarán su futuro en la Euroliga y la Liga Endesa.

El Real Madrid comenzó la etapa de Chus Mateo en el banquillo ganando la Supercopa Endesa al FC Barcelona al inicio de la temporada. Desde entonces las dudas han ido creciendo sobre el técnico a pesar de que el conjunto blanco ocupa la segunda posición en la Euroliga y es líder de la Liga Endesa con las mismas victorias que los de Jasikevicius.

La derrota ante Unicaja Málaga en las semifinales de la Copa del Rey ha sido un jarro de agua fría para una plantilla con problemas en el lanzamiento exterior, solo un 16,8% de acierto en el torneo disputado en Badalona, y sin un base titular de garantías. A todo ello se suma la pérdida de carácter en las situaciones límite que había llevado al Real Madrid durante la era de Pablo Laso a dominar España y Europa.

Las estadísticas del Real Madrid en el partido ante el Unicaja. EFE

El problema de salud de Pablo Laso provocó que el vitoriano saliera y que el club blanco confiara en su segundo, Chus Mateo, la dirección del equipo. Para el madrileño es la gran oportunidad de su vida tras muchos años en la entidad ocupando un rol más secundario. Sin embargo, el Real Madrid fracasó con estrépito en su primer gran examen de la temporada.

El runrún de Scariolo, Pascual y Kuric

Las dudas sobre Chus Mateo han ido creciendo según ha ido pasando la temporada. Tanto es así que en Italia ya ven a Sergio Scariolo como próximo entrenador del Real Madrid si el conjunto blanco no logra levantar la Euroliga o la Liga Endesa. El seleccionador español no sería el único candidato, ya que en esa lista no se puede obviar el nombre de Xavi Pascual. Precisamente, el catalán también es el gran favorito para suceder a Jasikevicius en el FC Barcelona si el lituano no consigue cambiar el rumbo del equipo.

El caso de Scariolo es muy complicado, casi imposible, ya que tiene contrato con la Virtus Bolonia y, además, será seleccionador español hasta los JJOO de París 2024. Más fácil sería la opción de Xavi Pascual, pero, a pesar de las dudas, en el Real Madrid siguen confiando en que Chus Mateo revierta la situación y añada nuevos títulos al palmarés de la sección. El catalán tiene contrato en vigor con el Zenit, aunque desea salir de Rusia y regresar a España. De momento, se mantiene a la espera de lo que suceda en los banquillos de los dos grandes.

Para analizar el fracaso del Real Madrid en la Copa del Rey hay que centrarse en tres aspectos: los fallos desde el triple, la ausencia de un base titular y la falta de carácter. Además del penoso porcentaje en lanzamiento exterior, el conjunto blanco erró demasiado desde el tiro libre (21/31) en los momentos decisivos del encuentro.

Musa, el gran tirador de este Real Madrid, solo anotó 10 puntos ante Unicaja Málaga. El bosnio está demasiado solo en esa faceta y eso ha hecho que desde las oficinas del club blanco se empiece a sondear el mercado de cara a la próxima temporada. Kyle Kuric, jugador del FC Barcelona, es uno de los grandes objetivos. El estadounidense con pasaporte eslovaco termina contrato y podría ser el próximo en coger el puente aéreo para terminar vistiendo la camiseta del gran rival.

Kuric, objetivo del Real Madrid ACB Photo

Kuric aportaría un perfil muy necesitado en la rotación del equipo blanco. De hecho, desde la cuenta especializada 'Home of Glory' se habla de negociaciones muy avanzadas entre el Real Madrid y el escolta. La retirada de Carroll ha dejado un gran vacío en el equipo y, a pesar de la llegada de Musa, el club quiere fichar a un jugador que aporte esos triples y esos tiros exteriores que tanto está echando de menos.

La base del problema

Pero el puesto en el que el Real Madrid necesita con urgencia un refuerzo es en el de base. El equipo de Chus Mateo pagó caro en la Copa no tener un director de juego. Sergio Llull es un escolta y, además, no estuvo disponible para la semifinal. Williams-Goss no termina de convencer y su nivel está lejos del exigido a un base titular del cuadro merengue. Ante Unicaja Málaga solo disputó 12 minutos, con -11 para el conjunto blanco con él en pista.

Por otro lado, Sergio Rodríguez es un buen complemento, pero a sus 36 años ya no puede llevar un rol protagonista en el equipo. En los momentos clave del encuentro de semifinales de Copa fue Hanga el que ocupó el puesto de '1'. Sin embargo, no es un base y eso el equipo lo nota mucho.

Facundo Campazzo con el Estrella Roja. ESTRELLA ROJA

El Real Madrid pudo haber arreglado este gran problema con la vuelta de Facundo Campazzo, pero el argentino terminó en el Estrella Roja tras no llegar a un acuerdo económico con la entidad blanca. La cantidad que todavía debe por su salida a la NBA fue clave para que terminara lejos de la capital de España.

El problema del base se podría haber solucionado a medio plazo con el fichaje de Lorenzo Brown. El jugador nacionalizado español, sin embargo, renovó hace escasas fechas con Maccabi Tel Aviv. Era una buena opción de mercado, pero el equipo israelí se adelantó a un Real Madrid que deberá continuar buscando ese director de juego tan necesario para poder optar a grandes títulos y que se ha convertido en el punto débil de la plantilla.

Sin carácter ni liderazgo

La gran virtud perdida por el Real Madrid esta temporada es el carácter ganador. Si algo tuvo el equipo durante la última década fue ese gen luchador que tantas veces dio la vuelta a situaciones difíciles. Ante Unicaja Málaga, el conjunto entrenado por Chus Mateo fue preso de la ansiedad y se convirtió en un manojo de nervios según iba avanzando los segundos en el último cuarto.

Sin Felipe Reyes y con Llull y Rudy en un papel mucho más secundario, hace falta un líder. Ese jugador que tira del carro y al que no le quema el balón en las manos cuando la presión hace acto de presencia. Chus Mateo tiene trabajo de pizarra y psicológico por hacer, pero su gran tarea es, sin duda, recuperar el alma que hizo del Real Madrid de Baloncesto un equipo campeón.

Los jugadores del Real Madrid en el partido ante Unicaja Málaga ACB PHOTO

El futuro del Real Madrid esta temporada es complicado. Capaz de ganar a cualquiera, pero también de perder. Una irregularidad emocional que arrastra durante toda la temporada. Chus Mateo necesita reconducir la situación y recuperar sensaciones, más ahora que las dudas invaden al equipo tras el fiasco copero.

De su continuidad o no en el Real Madrid dependerá lo que suceda hasta junio. Solo levantar un gran título le asegurará seguir en el puesto. En Badalona, tras caer ante Unicaja Málaga, ya empezaron a sonar los nombres de Sergio Scariolo y Xavi Pascual por los pasillos del Olímpico.

