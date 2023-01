Carlo Ancelotti, sobre su relación con Gattuso: "Tuvimos problemas de los que no quiero hablar"

El Real Madrid ya está en Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa de España. El conjunto de Carlo Ancelotti jugará este miércoles contra el Valencia de Gennaro Gattuso y el técnico madridista ha comparecido en rueda de prensa para analizar el duelo contra el combinado che. Un duelo que dejará al primer finalista de la competición.

Ancelotti se mostró muy molesto por la reciente derrota de su equipo contra el Villarreal en Liga y aseguró que no se debió a un bajón tras el Mundial, sino que fue por haber hecho un mal partido. Cargó contra el rendimiento de su equipo, el cual le sorprendió después de haberse mostrado bien en los entrenamientos.

El técnico italiano señaló que los fallos en defensa no se pueden repetir ya que se debieron a falta de concentración y de sacrificio de una zaga a la que le sobra calidad y talento. Además, 'Carletto' también habló sobre su difícil relación con Gattuso, su homólogo en el Valencia y de la posibilidad de sumar el primer título de la temporada.

Un título para empezar el año

"Todos los títulos son importantes para este club. El año pasado nos dio mucha confianza ganar esta Supercopa de España. Estamos cerca porque son dos partidos para ganar un título. Hay que intentar jugar bien para sumar otro más".

El estado del equipo

"Era previsible no estar a tope en este momento de la temporada. Las señales que me llegaban en los entrenamientos eran buenas y por eso me sorprendió la derrota contra el Villarreal. Mostramos otra cara. Tenemos que volver a hacer las cosas bien, sobre todo en defensa. Ahí es donde tenemos que trabajar más o mostrarnos mejor de lo que hicimos contra el Villarreal. En estos días voy a intentar que así se vea contra el Valencia. En ataque tenemos calidad y por eso tenemos que ser más solidos".

Ancelotti, pensativo en el banquillo. REUTERS

Un once sin españoles

"Yo creo que ha sido algo casual. La matriz del Madrid son los españoles sí, pero también es un club universal. Nosotros no descuidamos la cantera, es un club que produce la mayoría de los canteranos que llegan a La Liga. Yo creo que fue algo casual".

La carga mental del equipo

"Yo no he notado que sea excesiva. Puede ser que algunos hayan venido afectados por el Mundial, pero hay que analizarlo con tiempo. Estamos dolidos por lo de Villarreal, pero hay que ver cómo reacciona el equipo ahora. Ahora jugamos un título y tenemos que ver cómo funciona el equipo".

Su relación con Gattuso

"Hemos pasado momentos muy bonitos, ganamos dos Champions. Después no siempre la relación fue buena, hemos tenido problemas personales, y no quiero hablar de ellos".

Pensar en el sextete

"Nosotros tenemos que pelear por cada título y por cada competición. Ahora tenemos uno muy cerca y haremos todo lo que es posible para ganarlo. No pensamos en nada más que no sea ganar la Supercopa ahora, ese es el objetivo".

Gattuso como entrenador

"Del aquel equipo que tuve han salido muchos entrenadores como Pirlo o Gattuso, también Nesta, Inzaghi. Ha sido una experiencia poder compartir esto. Pero luego cada uno en su equipo pone su conocimiento. Los equipos de Gattuso juegan muy intenso y con una identidad muy clara".

Gennaro Gattuso da indicaciones a los jugadores del Valencia desde la banda de Mestalla Reuters

La fortaleza defensiva

"Claro que me preocupa esa parte. La solidez nos ha dado mucho éxito. Pero creo que es algo mental, no es un problema de calidad. Hay que estar más concentrados y poner más sacrificio".

Los ciclos del equipo

"Hace años que dejé de hacer una programación a largo plazo. Hay que afrontarlo al corto plazo porque tienes muchos partidos. Esta baja no es por el parón del Mundial, es simplemente porque no hemos jugado bien".

Pensamiento hacia los penaltis

"Los penaltis no los entrenamos mucho. Los jugadores tiran algunos penaltis al final, pero en el momento se elige en función de quien quiere tirar o quien está bien. A veces es difícil encontrar cinco y otras veces sobran. El aspecto mental es importante y en un entrenamiento es imposible recrear esa situación".

