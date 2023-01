Courtois: "No hay dudas por las reglas con las manos, es por lo que luego se pita"

Thibaut Courtois aseguró que, tras pasar problemas físicos al principio de la temporada, ahora está "muy bien", también en referencia a su nivel futbolístico, como, consideró, demostró frente al Valladolid y contra el Villarreal, a pesar de la derrota en este último encuentro.

"Ahora estoy muy bien. Fue algo más que una ciática, pero hemos dado con la solución y me siento muy bien. En el Mundial, quitando el primer gol de Marruecos, tuve buen Mundial; pero si tu equipo no pasa... no fue lo mejor para nosotros. Individualmente, me sentí bien; como demostré en el partido contra el Valladolid por la portería a cero y contra el Villarreal, a pesar de la derrota", dijo en rueda de prensa en Riad (Arabia Saudí), sede de la Supercopa de España.

El portero belga también se mojó con la polémica reincidente de las manos en el fútbol español. Insistió en que no entiende cuándo se puede señalar penalti por mano y cuándo no.

Estado físico

"Los problemas eran algo más que la ciática, pero hemos dado con la solución y me encuentro bien. Tuve un buen Mundial, personalmente, pero si el equipo pasa no es lo mejor. Me siento bien y libre. Ante el Valladolid demostré que me siento bien. Encajar dos goles el otro día -ante el Villarreal- no es lo mejor".

Cómo está el equipo

"No creo, físicamente estamos bien. Los que no fueron al Mundial hicieron otra pretemporada. Y los que vinimos del Mundial hemos hecho nuestro trabajo. Se notará más adelante. Los que jugaron hasta el final vienen más cansados, es normal. Pero todo el mundo está listo. Hay partidos cada tres días y es lo que toca en el Real Madrid. No dimos la mejor imagen el otro día, pero lo hemos hablado con el míster tácticamente, hemos visto en vídeo qué hemos hecho mal".

Jugar en Arabia

"Para nosotros es un placer venir a Arabia, nos sentimos bienvenidos, tenemos muchos aficionados. Lo hemos visto siempre que venimos. Para nosotros, es como jugar en casa. El Madrid tiene fans en todo el mundo, es bonito poder venir y estar cerca de fans que no pueden venir a Madrid. El partido ante el Valencia será difícil, tienen un gran entrenador, que aprieta a sus jugadores. Será un partido de ritmo alto".

Paradas vitales

"En el fútbol moderno es raro que un portero no tenga trabajo, sobre todo si juegas ofensivamente. Las contras de los equipos con calidad siempre crean peligro. No es un problema. La diferencia es que este año nos han metido más goles. Lo del otro día fue desafortunado. El primero fue un mal pase y el segundo es un penalti un poco dudoso. Hay que limitar las ocasiones, pero siempre las habrá. No me preocupa".

Cristiano, en Arabia

"El traspaso de Cristiano hace que se vea que el país quiere mejorar en los deportes. Lo vemos en varios eventos. En el Mundial ganaron a Argentina. Que Cristiano haya elegido venir aquí es su decisión, pero muestra que Arabia quiere mejorar. Lo han traído para ganar la Liga".

Dudas con las manos

"A veces no hay dudas. Vienen en verano a explicarte, o antes del Mundial que también lo hacen, y a veces es pesado porque dura como una hora, repasan cosas que ya sabemos... Lo raro es que luego pasan cosas que en esa reunión se dicen y se pitan o no se pitan, y te crea confusión. Para mí, incluso el primer penalti, aunque sea a nuestro favor, no creo que ayude al jugador. Y la de Alaba, se resbala y la posición normal es apoyarse al caerse. Es un poco raro, pero entiendo que el árbitro puede pitar, en el fútbol todo va muy rápido. Pero viendo las imágenes, hay que ver qué influencia tiene en el juego".

Muchos madridistas

"Me acuerdo que el año pasado con el Covid el estadio no podía estar lleno y aun así se veían muchas camisetas blancas. Eso es muy bonito. Esperamos dar una victoria a esos aficionados de aquí".

