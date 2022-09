Rodrygo da el gran salto: consolidado, con jerarquía y en busca del 'efecto Vini' en su cuarta temporada

Vinicius Júnior y Rodrygo Goes celebran un gol con el Real Madrid Real Madrid

La cuarta temporada de Rodrygo Goes en el Real Madrid ha comenzado. El extremo brasileño quiere repetir el 'efecto Vini'. Vinicius Júnior está destacando sobremanera en el inicio de su quinto curso de blanco. Pero fue en el cuarto, en la 2021/2022, cuando logró dar el salto definitivo de su carrera. Esto es lo que busca ahora su compatriota.

Rodrygo volvió a entrar en un once titular del Real Madrid. Después de superar unas molestias físicas y de vivir sus primeros partidos de la temporada 2022/2023 como suplente, el extremo brasileño salió desde el inicio ante el Betis y, además, contribuyó a la victoria merengue con un gol.

En este Real Madrid todos quieren jugar. Bendito problema el de Carlo Ancelotti. El entrenador italiano sabe que con todos los partidos que hay a lo largo del curso y, además, con el Mundial de Qatar de por medio, habrá minutos hasta para el 'último de la fila'. Muchas rotaciones, pero también un particular once de gala.

Ahí es donde quiere situarse Rodrygo. Ganarse el puesto y no soltarlo. Aunque no lo tendrá fácil. En el regreso del equipo blanco al Santiago Bernabéu, fue de los más destacados y no solo por su gol. Pero sí que esto siempre ayuda, en especial cuando se está a las puertas del estreno en la UEFA Champions League.

El once de gala

La carrera por entrar en el once de las grandes noches está muy cara. Fede Valverde o Rodrygo son los dos jugadores que, en principio, apuntan a disputarse esa posición. El 'Halcón' fue creciendo la temporada pasada, haciéndose cada vez más importante. Ahora es el turno del brasileño. Rodrygo quiere ser el siguiente.

Rodrygo Goes hace un remate acrobático EFE

Por el momento, el internacional canarinho ya está por delante tanto de Marco Asensio como de Eden Hazard. Estos dos ni siquiera tuvieron minutos contra el Betis y solo hizo falta escuchar a Carlo Ancelotti para saber quién se encuentra un escalón por encima de los otros.

"Rodrygo es un delantero especial, puede jugar en todas las posiciones. Es muy rápido y muy inteligente sin balón. Eficaz en el uno contra uno. El aprendizaje ha terminado, ahora es un jugador a todos efectos del Real Madrid", dijo sobre Rodrygo el técnico de Reggiolo.

Mientras regaló piropos al brasileño, se mantuvo firme cuando le preguntaron el porqué no jugaron ni Hazard ni Asensio a lo largo del encuentro. "Sé que puedo contar con Hazard y Asensio. Cada partido tiene su historia. Ganando 2-1 no era necesario", explicó Ancelotti.

Rodrygo tiene gol y tiene una innegable calidad. Cuando ingresa en el campo, el equipo lo nota. Combina a la perfección con todos sus compañeros, independientemente quiénes sean los que le acompañan en el terreno de juego. Pero su ambición no tiene límites. Su objetivo es derribar de una vez por todas el muro para demostrar su mejor versión esta temporada. Y, por supuesto, ayudar para ganar el mayor número de títulos posible.

La Champions

Precisamente, la máxima competición del fútbol europeo es, por decirlo así, la favorita de Rodrygo. El joven jugador brasileño mantiene un particular idilio con la Champions desde que jugó su primer partido en ella. Si en La Liga no siempre ha marcado tantos goles como hubiese deseado, en la Copa de Europa las cosas siempre le han salido mejor.

Sobre su competición favorita ha hablado el extremo: "Estamos muy ilusionados. Tenemos un equipo muy fuerte, tanto quien comienza jugando como quien entra después. Hay dos partidos por semana y a nosotros nos gusta eso porque queremos jugar siempre, pero debemos descansar bien y entrenar. Tenemos un equipo muy bueno para suplir todas las posiciones y vamos a seguir trabajando porque lo tenemos todo para hacer un año perfecto". Rodrygo está listo para dar el gran salto.

