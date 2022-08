El Real Madrid se da un homenaje ante el Celta en el primer partido tras la marcha de Casemiro

El Real Madrid navega a velocidad de crucero también sin Casemiro. Victoria holgada y cómoda ante un Celta impotente ante la calidad del equipo de Ancelotti. Recital de Modric y Tchouaméni demostró por qué el club blanco está tan tranquilo tras la venta de uno de sus grandes baluartes como era el brasileño. Benzema, Modric, Vinicius y Fede Valverde fueron los autores de los tantos en la goleada. Aspas marcó de penalti el único gol del conjunto de Coudet. [Narración y estadísticas: Celta 1-4 Real Madrid].

Sólido y contundente, así es el Real Madrid de Ancelotti. El Celta, al igual que el Almería en la jornada inaugural de La Liga, fue más que un digno rival, pero incapaz de rascar punto alguno ante el actual campeón. El equipo blanco tuvo que trabajar la victoria en una primera parte complicada y fue una apisonadora en la segunda gracias a las contras y a sus rápidas transiciones.

Modric debió pensar que la mejor forma de homenajear a su gran amigo Casemiro era con una de sus exhibiciones. A sus 36 años demostró por qué es un jugador único. Golazo con un zapatazo para desatacar al Real Madrid y asistencia a Vinicius en el 1-3. Simplemente, Luka. La CMK ha muerto, pero en Vigo nació la TMC.

El ímpetu inicial del Celta incomodó al Real Madrid hasta que los de Ancelotti encontraron el gol en el minuto 13. El equipo de Coudet buscó presionar a los jugadores blancos, que estrenaron la equipación negra y flúor en Balaídos, para que tuvieran problemas a la hora de sacar la pelota desde su campo. Sin embargo, el partido cambió con una mano de Tapia.

Alaba remata un balón tras tocar de cabeza Tchouaméni y la pelota se encuentra con el jugador peruano cuando iba camino de gol. Gil Manzano no señaló la pena máxima, pero después paró el encuentro tras el aviso del VAR. El colegiado extremeño vio las imágenes y no dudó en pitar el penalti. Benzema no falló y se estrenó así en La Liga 2022/2023.

Con el 0-1 parecía que el Real Madrid tendría un partido plácido, sin embargo, en el minuto 23, Militao se confundió y el Celta consiguió empatar. Remate de cabeza de Paciencia y el brasileño toca claramente con la mano tras saltar con los brazos muy despejados del cuerpo. Courtois adivinó el lanzamiento de Aspas, pero el equipo celeste logró poner el 1-1 en el marcador.

Tras el intercambio de penaltis, el Celta reaccionó mejor que el Real Madrid. Hugo Mallo y Javi Galán ponían en aprietos a la zaga blanca con sus subidas por las bandas y el centro del campo de Ancelotti se mostraba por momentos nervioso e impreciso en los pases. Esas pérdidas provocaban las mejores ocasiones del conjunto gallego.

Modric y el rock and roll

Cuando peor quizá lo estaba pasando el Real Madrid, apareció Luka Modric. Como si fuera el genio de la lámpara, frotó el balón para poner un derechazo en la escuadra de Marchesín en el minuto 42. Antes había dejado atrás a Tapia para acomodarse la pelota y soltar un zapatazo para el 1-2. Golazo de un jugador eterno.

En el comienzo de la segunda mitad un disparo de Paciencia se fue rozando el palo. El Celta seguía dando guerra al Real Madrid, pero una contra de manual del conjunto blanco fue la puntilla. En el minuto 56, el equipo vigués reclama una mano, que no era, de Militao y el conjunto de Ancelotti aprovecha el desconcierto para que Modric deje a Vinicius solo ante Marchesín. El brasileño regatea con sangre fría al portero y marca a placer el 1-3.

Luka Modric celebra su gol al Celta con sus compañeros del Real Madrid Reuters

Después del tercer gol, el Real Madrid se desató y aprovechó los riesgos que tomaba el Celta. En el primer partido sin Casemiro, Tchouaméni se lució. Brillante sin balón y creciendo paulatinamente en la creación de juego. El francés robó una pelota y lanzó una rápida contra que acabó con el 1-4 en el minuto 66. Vinicius dio un pase a Benzema, pero este se resbala y la pelota la aprovecha Fede Valverde para hacer un disparo cruzado, raso y ajustado lejos del alcance de Marchesín. Rock and roll de la banda de Carletto.

Con espacios este Real Madrid te mata. Tchouaméni y Camavinga son perfectos para jugar así y la dupla francesa fue de menos a más en el encuentro. Los últimos 20 minutos fueron para ver las galopadas de Rüdiger el tiempo que jugó de lateral derecho y a Hazard fallar un penalti. Benzema fue derribado dentro del área y cedió el lanzamiento de la pena máxima al belga para que cogiera confianza. Sin embargo, Marchesín paró el penalti. A este gran Real Madrid solo le falta el renacer de Eden.

Celta 1-4 Real Madrid

RC Celta: Marchesín; Hugo Mallo, Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Tapia (Luca de la Torre, 86'); Óscar Rodríguez (Gabri Veiga, 77'), Beltrán, Cervi; Aspas y Paciencia (Carles Pérez, 68').



Real Madrid: Courtois; Carvajal (Rüdiger, 68'), Militao, Alaba (Lucas Vázquez, 76'), Mendy; Tchouaméni, Camavinga (Hazard, 82'), Modric (Ceballos, 76'); Fede Valverde, Vinícius (Asensio, 82') y Benzema.



Goles: 0-1 Benzema (p), 12'; 1-1 Aspas (p), 22'; 1-2 Modric, 41'; 1-3 Vinicius, 55'; 1-4 Fede Valverde, 66'.



Árbitro: Gil Manzano (comité extremeño). Amonestó a Tapia (12') por parte del Celta, y a Carvajal (64'), Alaba (68').



Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga disputado en el estadio Abanca Balaídos ante 15.681 espectadores.

