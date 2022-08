Gustavo Ayón, leyenda del Real Madrid de baloncesto, anuncia su retirada

Gustavo Ayón deja el baloncesto profesional. Así lo ha anunciado el jugador mexicano que tendrá una despedida por todo lo alto con un partido homenaje. Él mismo ha sido el encargado de anunciar su decisión y de presentar también ese choque que servirá para rendir tributo a uno de los mejores jugadores de la historia de México y una de las grandes leyendas recientes del Real Madrid.

A sus 37 años, el pívot ha decidido decir adiós de manera definitiva debido al enorme desgaste físico acumulado durante sus más de 15 de carrera en la élite. Ayón ya estaba alejado del baloncesto de primer nivel. Sin embargo, no había perdido la emoción por vestirse de corto y seguir saliendo a la cancha. Tras dejar el Real Madrid de manera traumática, no pudo cumplir su reto de volver a la NBA y tuvo que conformarse con fichar por el Zenit.

Después pasó por México y ha finalizado sus días como profesional en Puerto Rico. Ahora dice adiós tras una laureada trayectoria con un partido que se celebrará en Guadalajara entre la selección mexicana y un combinado formado por amigos suyos. La despedida que siempre había soñado y de la que ahora podrá formar parte.

"No me tomó mucho tiempo tomar esta decisión. A lo largo de mi carrera he aprendido hacerle caso a mi cuerpo, en qué momento sí podía hacer bien las cosas y en cuáles no. Me cuesta más de 24 horas recuperarme después de un partido. Me retiro pleno y en buen nivel de baloncesto".

Gustavo Ayón celebra la Liga ACB

Gustavo ha querido destacar que se marcha por voluntad propia y no porque alguien le haya empujado a ello, tampoco su declive físico: "Me voy en paz y me siento tranquilo porque le he entregado al baloncesto todo lo que he podido: pasión, trabajo y responsabilidad. El domingo será una fiesta en la que estaré agradecido con el baloncesto". Un adiós por todo lo alto para una leyenda que vivió sus mejores días con la camiseta del Real Madrid.

Una trayectoria impecable

Con los blancos disputó casi 350 partidos en los cinco años que estuvo en la capital, desde 2014 hasta 2019. Ahí se convirtió en uno de los mejores jugadores interiores de la entidad. Ganó un total de 12 títulos, destacando las 2 Euroligas, las cuatro Ligas ACB y la Intercontinental del año 2015 cuando el por entonces equipo de Pablo Laso completó un año perfecto.

Además, tuvo una gran aventura en la NBA en la que disputó un total de 135 partidos defendiendo los colores de los New Orleans Hornets, los Orlando Magic, los Milwaukee Bucks y los Atlanta Hawks. Su última aventura ha estado en los Capitanes de Arecibo de Puerto Rico, con los que consiguió ganar el título de liga el año pasado.

El 'Titán' se marcha tras haber dejado un enorme recuerdo en el corazón de los aficionados del Real Madrid y también en todo México, donde se convirtió en uno de sus deportistas más representativos. Lideró una generación que ha contado con estrellas como 'Chicharito' Hernández en el fútbol o como 'Checo' Pérez en la Fórmula 1.

