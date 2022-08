Juan Núñez se despide del Real Madrid: "Estoy seguro de que nuestros caminos se volverán a cruzar"

"Estoy convencido de que nuestros caminos se volverán a cruzar". Esta es la promesa que parece haberse hecho Juan Núñez refiriéndose al Real Madrid. El base acaba de fichar por el Ratiopharm Ulm alemán después de no haber llegado a un acuerdo con el conjunto blanco para renovar su contrato. Una decisión sorprendente y que ha generado un pequeño terremoto en la entidad blanca.

Núñez estaba llamado a ser el próximo gran proyecto de la factoría merengue. Un caso parecido a los que ya se han vivido en años anteriores con jugadores como Luka Doncic o Usman Garuba. Otros grandes nombres que brillaron en las categorías inferiores y que consiguieron asentarse en el primer equipo. Ahora, los dos prueban suerte en la NBA con suertes dispares. Sin embargo, su talento está fuera de toda duda.

En los últimos años han sido muchos los nombres de canteranos que han conseguido permanecer, durante más o menos tiempo, en la primera plantilla del Real Madrid. Quizás los nombres más famosos han sido los de Tristan Vukcevic, Santi Yusta, Dino Radoncic o Mario Nakic. Durante la etapa de Pablo Laso en el club, la cual terminó hace unos meses con cierta polémica, siempre fue una máxima el cuidado de la cantera y dar oportunidades a los más jóvenes a pesar de la exigencia que siempre requiere el mejor equipo de Europa.

[Nocioni habla claro sobre el futuro de Campazzo: "Le debe dinero al Madrid y está tardando demasiado"]

Con canteranos entre sus filas, el Real Madrid ha conseguido competir contra proyectos faraónicos como los del Barça, el Anadolu Efes, el CSKA o el Olimpia Milan. Sin embargo, en este último curso se ha producido un éxodo masivo de jóvenes talentos que, por unos motivos u otros, han terminado saliendo de la cantera del Real Madrid rumbo a otros equipos de Europa.

Juan Núñez, en el calentamiento. Real Madrid

La salida de Núñez

El caso de Juan Núñez ha sido especialmente relevante ya que su figura siempre había sido tratada con especial cariño en el club. Las esperanzas y las altas expectativas con su futuro eran muy considerables debido al gran talento y personalidad mostrada por el base. En sus apariciones con el primer equipo siempre consiguió deslumbrar y mostrar una gran determinación por triunfar. Sin embargo, este verano se han torcido las cosas después de que Juan haya brillado también con las categorías inferiores de España siendo el líder absoluto de la Sub20 campeona de Europa.

[El Real Madrid ficha a Petr Cornelie: Chus Mateo cierra su juego interior]

El Real Madrid y Núñez tenían que llegar a un acuerdo para su renovación que finalmente no ha llegado. Y eso ha propiciado que el joven base haya decidido volar del nido para probar suerte en Alemania, en el Ratiopharm Ulm, un club que le dará la oportunidad de jugar una competición tan importante como la Eurocup. Además, ha decidido aceptar esta oferta después de rechazar el interés de grandes universidades americanas como Duke y Gonzaga.

Sin embargo, Juan no ve este momento como un adiós definitivo al Real Madrid, sino como un 'hasta luego'. Su intención es seguir formándose y creciendo para tener la oportunidad de volver algún día: "Quiero utilizar estas líneas para agradecer a las personas con las que he compartido en el Real Madrid todos estos años de crecimiento personal y deportivo, os tengo un cariño especial. Gracias a todos aquellos que me han ayudado y acompañado, en estos siete años".

[Mario Hezonja, nuevo jugador del Real Madrid]

"Me he encontrado con grandes personas y profesionales desde la cantera hasta el primer equipo del Club. Estoy convencido de que nuestros caminos se volverán a cruzar en algún momento en el futuro. Mientras tanto os deseo la mejor de las suertes". Juan no renuncia a una segunda oportunidad en el club de su vida y se ve capacitado para afrontar ese reto en el futuro.

En Alemania están encantados con su llegada tal y como ha podido confirmar su nuevo entrenador, Antón Gavel: "Núñez ha aprendido junto a algunos de los mejores jugadores de Europa. Ahora va a dar los siguientes pasos de su carrera con nosotros y asumir más responsabilidad". Su situación recuerda en cierta medida a los pasos dados por otros jóvenes canteranos en el último año.

[Pablo Laso: "¿Volver al Real Madrid? Siempre será mi casa"]

Juan Núñez en un partido de Euroliga con el Real Madrid

El éxodo de la cantera

El 2022 ha sido un año clave en la cantera del Real Madrid, ya que ha sido el elegido por muchos nuevos proyectos para crecer fuera de los muros de la factoría blanca. El primero en irse, con la temporada ya empezada, fue Tristan Vukcevic. Después de unos meses en el primer equipo del Real Madrid, aceptó la propuesta de una leyenda como Obradovic para ponerse bajo sus órdenes en el Partizán de Belgrado.

Más cercanos a la generación de Juan Núñez son los casos de Urban Klavzar, que jugará UCAM Murcia, el de Baba Miller, que se marcha a Florida State, y el de Sediq Garuba, que formará parte del Cartagena. El denominador común de todos es ellos es que ninguno se marcha como cedido. Aunque habrá que ver cuántos de ellos alcanzan el nivel necesario para poder vestir de blanco algún día.

[Sergio Rodríguez vuelve al Real Madrid]

Juan ha recibido el apoyo de algunos excompañeros como Carlos Alocén, Felipe Reyes o Sergio Llull. Siempre ha causado una gran impresión en el vestuario y ha sido tratado como el hermano pequeño de todos ellos. Especialmente en el caso del Felipe, quien estuvo muy cerca de su crecimiento en su última etapa en el vestuario blanco.

El canterano cierra otro capítulo de su intenso verano con este movimiento después de haber sido nombrado MVP del Europeo Sub 20, de haber debutado con la Selección absoluta de Scariolo y de haber disputado hasta 24 partidos de Liga Endesa con el Real Madrid rondando los 6 minutos por choque.

Sigue los temas que te interesan