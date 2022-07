Nocioni habla claro sobre el futuro de Campazzo: "Le debe dinero al Madrid y está tardando demasiado"

El Real Madrid ha cerrado su plantilla con el fichaje de Petr Cornelie a falta de lo que suceda en el puesto de base. Los blancos siguen esperando una especie de milagro para cerrar la llegada de un gran jugador que tome las riendas del equipo y que reparta esfuerzos con Sergio Rodríguez, otro 'recién' llegado en este mercado.

Sin embargo, ese hueco que falta tiene nombre y apellido claro. Se trata de Facundo Campazzo. El Real Madrid está esperando la decisión del jugador argentino, quien sigue como loco por continuar en la NBA. Después de dos temporadas grises en los Denver Nuggets, no pierde la esperanza de hallar un nuevo contrato que le satisfaga y que le permita seguir cumpliendo el sueño de brillar en la mejor liga del mundo.

Esa oferta que tiene en mente parece no terminar de llegar y de momento, el futuro del argentino se mantiene totalmente parado. Por su parte, el Real Madrid le espera, pero no lo hará eternamente. El riesgo de que finalmente decida regresar a Europa y de que los blancos se hayan cansado de aguantar es real. Aunque 'Facu' no lo crea, esa situación podría pasar.

Se marchó en noviembre del 2020 y tras no tener el éxito esperado en Estados Unidos, se ha dejado querer en alguna ocasión. Los últimos meses del Real Madrid, aunque se ha avanzado en los fichajes del 'Chacho', Musa y Hezonja, han estado marcados por la situación de un Campazzo que no deshoja la margarita. El último movimiento ha sido el de Cornelie para apuntalar el juego interior.

Facundo Campazzo dando indicaciones en un partido de los Denver Nuggets Reuters

De momento sigue apurando los plazos, pero hay una circunstancia que, además de lo deportivo, también está marcando su decisión. 'Facu' todavía le debe al Real Madrid buena parte del pago de su cláusula. Una cantidad cercana a los seis millones de euros y que se pactó abonar de manera fraccionada. Campazzo necesita ahora ese gran contrato que le permita seguir pagando esa especie de préstamo sin que sus ganancias por jugar se vean mermadas. Y para ello necesita una oferta muy importante.

El análisis de Nocioni

Una persona que le conoce muy bien como Andrés Nocioni ha hablado sobre la situación del base, la cual no es fácil, pero en la que recomienda tomar una decisión con prontitud: "Campazzo seguramente estará escuchando varias ofertas de la NBA, lo que pasa es que ninguna oferta es la que le puede llegar a convencer para lo que tiene que hacer con el Real Madrid, que es pagar una cláusula que es importante".

"Entonces también viene la parte económica sobre la parte deportiva y me parece que se está demorando y dilatando demasiado, porque se le están cerrando las puertas en la NBA, porque no cae esa oferta que él quiere, y Europa se está cerrando también".

Andrés Nocioni y Facundo Campazzo, con la camiseta de Argentina

En caso de volver al Real Madrid, el club perdonaría la cantidad que restase por pagar y Campazzo podría recuperar su anterior contrato, por encima de los tres 'kilos' brutos. A su marcha, le restaban todavía tres años de contrato. Sin embargo, el 'Chapu' avisa de que si Campazzo demora su decisión, quizás el Real Madrid podría enfadarse, pasando a variar su oferta o a no perdonar el pago pendiente de la cláusula. En cualquier caso, tensar la cuerda y convertir una buena relación en una negociación mucho más fría.

"No digo que no vaya a tener equipo, porque Facundo tiene sitio en Europa en el equipo que quiera, pero sí es verdad que ya va a entrar de otra manera. El Madrid se reforzó y seguramente tiró una oferta muy buena para que él pueda llegar y Facu la niega para tratar de mantenerse y ver si puede ir a la NBA. El Madrid, si llega a pasar que Facu no consiga algo en la NBA, va a decir ahora venís a nosotros, como que… La negociación es diferente. Facu le debe dinero al Madrid, no sé cuánto". Nocioni, que sabe de lo que habla, apunta con mucho acierto a cómo está la situación en estos momentos.

