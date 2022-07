Así vivió el NBA Trae Young un entrenamiento del Real Madrid: ojo a Vinicius y Courtois

El último entrenamiento del Real Madrid en las instalaciones de la UCLA ha tenido un invitado muy especial. El jugador de los Atlanta Hawks de la NBA, Trae Young, ha disfrutado en primera persona de ver cómo trabaja el equipo de Carlo Ancelotti. Además, también habló con algunos de los futbolistas merengues, incluido su amigo Vinicius Júnior.

Mientras el equipo blanco entrenaba, los medios del club hablaron con Trae Young. "Es emocionante. Es una locura", dijo el NBA. "Es un deporte diferente para mí y me divierte mucho estar aquí. Estoy muy contento de que me permitan verlos", continuó explicando.

Muy emocionado, señaló que es un fan más y también que jugó al fútbol siendo pequeño. "Cuando era niño, pero no a este nivel obviamente. Es increíble. Estoy aquí como un fan, divirtiéndome. Es una locura", comentó el base de la franquicia de Georgia.

Trae Young fue elegido en el Draft de la NBA el mismo año que Luka Doncic. Sobre eso también fue preguntado por los medios del Real Madrid: "Sí, el mismo año que fuisteis campeones (de Europa). Es un gran campeón y un gran amigo mío. Somos buena gente".

También confirmó que siguió la última final de la Champions League que el Real Madrid ganó al Liverpool: "Sí, sí. Conozco a un par de jugadores personalmente, como a 'Vini'. Así que he venido a verlos. Vengo siguiéndoles, soy aficionado". De hecho, Vinicius le hizo entrega de una camiseta blanca con su dorsal y nombre a la espalda. "La necesitaba", dijo Trae Young.

Buen rollo entre estrellas

El propio Vinicius Júnior habló después ante la cámara de Realmadrid TV: "Siempre me acompaña y hoy me había pedido venir al entrenamiento. El Madrid, siempre". También bromeó junto al NBA y Thibaut Courtois. "Él con la mano. Yo, con el pie. Ya está", dijo entre risas el extremo brasileño. "Es portero, sabe jugar con las manos. Yo no", continuó riéndose 'Vini'. "Yo soy de hacer mates", remató el guardameta belga.

