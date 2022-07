Luka Doncic elige a Pelé: su curiosa elección cuándo le preguntan qué futbolista le gustaría ser

Luka Doncic se encuentra ahora mismo en un momento de transición en su temporada. No está todavía preparando el nuevo curso en la NBA, si no que tiene la mente puesta en la disputa del próximo Eurobasket con la selección eslovena. Un torneo para el que muchos equipos como España ya han empezado a dar sus listas.

Sin embargo, hasta que comience la concentración de su selección para ese evento continental, se encuentra recargando un poco las pilas tras un curso que ha sido extenuante. Consiguió llevar a los Dallas Mavericks hasta sus primeras finales de conferencia y después disputó algunos partidos de las ventanas junto a su país.

Ahora, se ha hecho viral una divertida charla con varios de sus compañeros de los Dallas Mavericks en la que han aprovechado para intercambiar bromas y para hacerse algunas preguntas curiosas. Una de ellas se ha compartido bastante debido a lo impactante y sorprendente de la respuesta del esloveno. Unas palabras que han pillado a muchos desprevenidos.

Doncic estaba junto a dos de sus mejores amigos en la NBA. Su todavía compañero en los Dallas Mavericks, Maxi Kleber, y el que hasta ahora ha sido uno de sus grandes apoyos en el vestuario, Boban Marjanovic, quien ya no forma parte de la franquicia texana después de su movimiento a los Houston Rockets. Sin embargo, su relación muy estrecha ya que son como hermanos.

Luka Doncic se saluda con Marjanovic tras ganar a los Jazz Reuters

Los tres jugadores de baloncesto estaban participando de un divertido test cuando una de las preguntas generó risas entre ellos tras las respuestas que empezaron a dar, a cada cual más peculiar y sorprendente que la anterior. La cuestión era elegir qué jugador serían si en lugar de haber encaminado sus vidas hacia el baloncesto lo hubieran hecho hacia el fútbol. Un deporte muy diferente al que ellos practican y en el que hubieran tenido serias dificultades por su altura y su envergadura.

El primero en responder fue Marjanovic, quien no se cortó un pelo y escogió a Cristiano Ronaldo. Además, adjuntó que lo hacía porque es famoso y rápido. Como diciendo que son dos atributos que él también tiene. Desde luego, no al nivel del jugador portugués ni mucho menos. Pero es parte del encanto particular de Boban.

Después fue el turno de Maxi Kleber. El alemán tiró de sentimiento patriota y eligió Thomas Müller. Una elección muy particular y sorprendente también ya que el jugador del Bayern de Múnich no es que sea de lo más aclamados en el planeta fútbol. Sin embargo, se podría decir que ha sido uno de los jugadores más regulares y destacados del fútbol germano en la última década. Quizás por debajo de otros como Toni Kroos.

Doncic sorprende a todos

Pero la sorpresa llegó cuando le tocó hablar a Luka Doncic. El esloveno se había reído cuando su compañero le había mencionado a Thomas Müller, una elección que le hizo mucha gracia. Sin embargo, cuando llegó su turno, sus dos amigos se quedaron totalmente alucinados por las palabras del '77'.

Luka Doncic sonríe tras eliminar a los Phoenix Suns Reuters

Con tono serio y desafiante, Doncic eligió a Pelé. Sin duda, uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol, por lo que no fue ni mucho menos una elección en pequeño. No obstante, sorprendió al tratarse de un jugador ya retirado y al que Doncic nunca pudo ver en activo debido a su juventud.

También llamó la atención que no fuera ningún jugador del Real Madrid debido al fanatismo que siente Luka por el club en el que se formó y en el que llegó a la élite del baloncesto europeo. Sin embargo, cualquiera le dice que no que 'O Rei' no es una grandísima elección a un Doncic que también aspira a ser el más grande en lo suyo, el baloncesto y la NBA.

